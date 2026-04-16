La preocupación por la salud de Luis Brandoni impactó de lleno en la cartelera porteña. El reconocido actor debió frenar la temporada de “¿Quién es quién?”, la comedia que protagoniza junto a Soledad Silveyra, luego de sufrir una caída en su casa que derivó en su internación.

La decisión de suspender las funciones fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg, quien explicó que todo el equipo acompañará el proceso de recuperación. A través de un comunicado oficial difundido por el Multiteatro, se informó: “Para acompañar la recuperación del Sr. Luis Brandoni, se ha decidido suspender la temporada hasta nuevo aviso”.

El espectáculo venía teniendo una gran respuesta del público, con funciones a sala llena y constantes ovaciones. Sin embargo, la prioridad pasó a ser la salud del actor, quien permanece bajo control médico tras el episodio que generó incertidumbre en el ambiente artístico.

En medio de versiones cruzadas, fue el propio Carlos Rottemberg quien llevó tranquilidad sobre el estado del artista. “Beto está en observación tras una caída ocurrida el sábado en su casa”, explicó, y agregó: “No es un ACV, sino un hematoma producto del golpe, que debe controlarse”.

El panorama se había complicado aún más días antes, cuando Soledad Silveyra también debió ausentarse por un problema de salud. “Las funciones se suspendieron desde el viernes por una dolencia de Soledad Silveyra”, detalló el productor, aclarando que la actriz evoluciona favorablemente en su domicilio.

Respecto a su regreso, Carlos Rottemberg señaló que podría concretarse en los próximos días, siempre dependiendo de la autorización médica. Mientras tanto, el equipo artístico decidió priorizar el bienestar de ambos protagonistas por sobre cualquier compromiso laboral.

No es la primera vez que la obra enfrenta dificultades. Durante el verano, Luis Brandoni ya había tenido que modificar su agenda por recomendación médica, lo que obligó a cambios en la temporada y en la programación teatral.

Por ahora, la sala permanecerá cerrada y el futuro de “¿Quién es quién?” es incierto. La expectativa está puesta en la evolución de Luis Brandoni y Soledad Silveyra, dos figuras clave del espectáculo, cuyo regreso es aguardado con ansias por el público.