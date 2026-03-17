El histórico director técnico Carlos Bilardo vivió un día muy especial este lunes 16 de marzo al celebrar sus 88 años en un encuentro íntimo, rodeado de afectos y figuras emblemáticas del fútbol argentino. El festejo tuvo un clima cálido y familiar, donde no faltaron los recuerdos y las emociones.

Acompañando al ex entrenador estuvieron su esposa, Gloria, y su hija, Daniela Bilardo, quienes se mostraron felices de compartir este momento junto a él. La celebración fue sencilla, pero significativa, marcada por la presencia de personas cercanas que han sido parte fundamental de su vida.

Las imágenes del cumpleaños fueron difundidas por Oscar Ruggeri, uno de sus dirigidos más recordados. A través de sus redes sociales, el ex defensor expresó su cariño con un mensaje que rápidamente conmovió a los fanáticos del fútbol.

“¡Felices 88, querido MAESTRO Carlos Salvador Bilardo! ¡Gracias eternas por marcarnos el camino dentro y fuera de la cancha!”, escribió Oscar Ruggeri, destacando la importancia que tuvo el entrenador en su carrera y en la historia del deporte.

En uno de los videos más comentados, se lo puede ver a Oscar Ruggeri cantándole el feliz cumpleaños junto a Ricardo Giusti y Jorge Burruchaga, dos campeones del mundo que compartieron con él una de las épocas más gloriosas del fútbol nacional.

También dijo presente Claudia Villafañe, quien asistió en representación de la familia de Diego Maradona. “Feliz cumpleaños, Carlos, gracias por tanto aprendizaje”, escribió en sus historias, acompañando sus palabras con una imagen del encuentro.

La publicación no tardó en llenarse de mensajes, “me gusta” y saludos de admiradores, colegas y figuras del ambiente. La figura de Carlos Bilardo sigue despertando respeto y cariño, incluso en su actual estado alejado de la vida pública.

Cabe recordar que el ex técnico fue diagnosticado con síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente la memoria y la lucidez. A pesar de esto, su legado permanece intacto y su figura continúa siendo un símbolo indiscutido del fútbol argentino.