El reality MasterChef Celebrity ya tiene todo listo para su gran desenlace en Telefe, luego de una temporada que mantuvo al público expectante. Con la conducción de Wanda Nara, el ciclo se convirtió nuevamente en uno de los programas más vistos del prime time, combinando talento, historias personales y desafíos exigentes.

En la última gala de eliminación, Emilia Attias quedó fuera de competencia, lo que redujo la lista a los cuatro semifinalistas: Ian Lucas, Sofía La Reini Gonet, Claudio El Turco Husaín y Maxi López. Cada uno de ellos llega con recorrido y evolución, buscando quedarse con el título y el premio mayor.

Durante toda la temporada, los participantes no solo demostraron habilidades en la cocina, sino también temple para sobrellevar momentos de presión. La camaradería fue otro de los puntos destacados, con gestos de apoyo en instancias críticas que emocionaron tanto al jurado como a la audiencia.

La semifinal se desarrolló en dos jornadas intensas. El desafío central consistió en preparar un sofisticado plato: rack de cordero en croute de hierbas y almendras, acompañado de puré de edamame y reducción de aceto balsámico, todo en apenas una hora. Una prueba que exigió precisión, técnica y creatividad.

El jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui tuvo la difícil tarea de elegir a los dos mejores platos. Solo esos participantes lograrán avanzar a la gran final, mientras que los restantes quedarán eliminados en la puerta del último escalón.

La definición se emitirá en dos partes: el miércoles 18 será la primera noche de la final, mientras que el jueves 19 se conocerá al ganador de MasterChef Celebrity. Esta modalidad busca generar mayor expectativa en una instancia clave.

En el desafío final, los concursantes deberán presentar un menú completo de tres pasos, entrada, plato principal y postre, en 120 minutos. Además, vestirán por primera vez la chaqueta de chef, símbolo máximo dentro de la competencia.

Como es tradición, los participantes eliminados regresarán para acompañar a los finalistas, junto a familiares y amigos. El cierre promete emoción, nervios y un alto nivel gastronómico en una final que definirá al nuevo campeón.