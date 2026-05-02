La vida sentimental de Carolina Pampita Ardohain volvió a quedar en el centro de la escena tras una información que explotó en los medios. Según revelaron en televisión y radio, la modelo estaría atravesando una ruptura con Martín Pepa, y un chat privado habría sido la prueba clave.

Quien llevó el tema a otro nivel fue Yanina Latorre, que decidió ir más allá de los primeros trascendidos. Desde su programa, aseguró que accedió a información directa y que la separación ya sería un hecho confirmado en la intimidad de la protagonista.

La conductora incluso leyó un supuesto mensaje que habría enviado la modelo: “Sí, me separé, no me lo esperaba. Ahora me vine con amigos a pasar las penas”. Esa frase encendió todas las alarmas y abrió paso a nuevas especulaciones.

En ese contexto apareció otro nombre fuerte: Cochito López. El exdeportista estaría en el mismo destino que Pampita, lo que alimentó versiones de un posible reencuentro. La coincidencia geográfica en Miami no pasó desapercibida.

“¿Quién está en Miami? Cochito López”, remarcó Yanina Latorre, sugiriendo que podría no tratarse de una simple casualidad. La teoría de un viejo vínculo que se reactiva sumó un nuevo capítulo al escándalo.

Por su parte, Moria Casán también opinó sin filtros y dejó frases contundentes. “Es muy dejada. No lo puedo creer”, disparó, generando aún más ruido alrededor de la situación sentimental de la modelo.

La diva fue más allá y lanzó una reflexión cargada de ironía: “No voy a quedar como una cornuda. Si tenés otra minita guardala hasta que se sepa, pero a mí no me corneás más”. Sus palabras fueron interpretadas como una crítica directa al manejo de la relación.

En medio del debate, María Fernanda Callejón sumó su mirada y coincidió en parte con el análisis. “Pampita es la más dejada porque es la más codiciada”, sostuvo, sugiriendo que su exposición la vuelve vulnerable en el plano amoroso.

Mientras tanto, Carolina Ardohain opta por el silencio y evita confirmar o desmentir los rumores. Sin declaraciones oficiales, el supuesto quiebre con Martín Pepa sigue creciendo como tema central del espectáculo, con la expectativa puesta en una palabra que termine de aclarar el panorama.