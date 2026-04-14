La serie inspirada en la vida de Wanda Nara ya empezó a tomar cuerpo y las primeras imágenes salieron de un lugar inesperado: el celular de Yanina Latorre. Desde sus redes, la panelista dejó ver parte del detrás de escena del proyecto que se graba en los estudios de Telefe y, con esas postales, terminó de confirmar que la ficción ya está en marcha y que ella también será parte del elenco.

Lo que se conoció hasta ahora alcanza para entender que no se trata de un proyecto menor. La propuesta está pensada en formato vertical, con una estructura más cercana a las plataformas digitales, y se apoya en una historia que el espectáculo argentino siguió durante años casi en tiempo real. La vida sentimental, mediática y familiar de Wanda Nara aparece así como el material de base de una ficción que buscará reconstruir una trama ya conocida, pero ahora desde otro lenguaje.

Las imágenes difundidas muestran movimiento real de rodaje: cámaras, luces, producción y actores en plena preparación de escenas. En ese contexto apareció Yanina Latorre con libreto en mano, recorriendo el set y dejando en claro que no fue solo de visita. Su presencia no hizo más que reforzar una idea que ya venía sonando, la de una serie que no se limitará a inspirarse en hechos públicos, sino que también jugará con guiños directos a personajes reales.

En una de esas historias, incluso, se la pudo ver interactuando con la propia Wanda Nara en un clima relajado, casi como si la frontera entre realidad y ficción estuviera pensada para correrse a propósito. Ese detalle le agrega una capa interesante al proyecto, porque sugiere que la serie no buscará esconder el origen de su historia, sino apoyarse en él y hasta subrayarlo. Ahí parece estar una de sus apuestas más fuertes.

También trascendió que Maxi López formará parte de la ficción como coprotagonista, un dato que vuelve todavía más sensible el corazón del relato. Si la serie, como se viene comentando, tomará elementos del vínculo entre ambos y de los episodios que marcaron ese recorrido, entonces no solo estará trabajando con una historia famosa, sino con una de las más comentadas, revisitadas y explotadas del espectáculo local.

El nombre que circula para el proyecto es Triángulo amoroso, una señal bastante clara sobre el tipo de universo que intentará construir. Habrá drama, tensión sentimental y referencias a momentos que el público reconoce rápido, entre ellos el famoso Wandagate y otras escenas que durante años dominaron la escena.

Por ahora no se conocen demasiados detalles sobre el estreno ni sobre el alcance final de la serie, pero el material que mostró Yanina Latorre ya cumplió un objetivo concreto: dejar de hablar del proyecto en potencial. Wanda Nara ya tiene una ficción en marcha, el set está activo y las primeras imágenes ya empezaron a circular.