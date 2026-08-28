Una maniobra registrada por una cámara de seguridad convirtió un problema de estacionamiento en un escándalo vecinal. Marixa Balli descubrió que otro vehículo había empujado el suyo, estacionado frente a su casa, y encontró daños en la parte trasera. La respuesta que recibió al contactar a la conductora terminó de desatar su furia.

Al reconstruir el episodio en LAM (América), explicó que conocía indirectamente a la responsable: “Tengo una productora al lado de casa y ella es productora de esa productora”. La prueba apareció gracias a una advertencia: “Un vecino me dice 'pedí el video' y yo lo pido. Cuando me lo pasan, se lo mando a mi abogado y a la administración”.

Con la grabación en su poder, consiguió el teléfono de la mujer y la llamó para pedirle explicaciones. “Lo que ella me dice ella es que donde yo estaba estacionada podían estacionar dos autos”, relató. Frente a ese argumento, respondió: “Lo que pasa es que yo no puedo controlar el auto de adelante cuando estaciona si deja mucho espacio o si se pega. O si se va. Yo no lo puedo controlar”.

La justificación provocó que Marixa Balli perdiera la paciencia durante la conversación. “Estaba como loca, estaba endemoniada. Le dije '¿pero qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre empujar así un auto?'. Entonces me dice 'Ay, no sabía que era tuyo'”, recordó sobre el intercambio que mantuvo con la vecina.

La conductora también le advirtió que tendría que asumir el costo completo de la reparación. “Hablé seriamente con ella y le dije 'mejor que no me hayas roto la caja de cambio'. Además, la parte de atrás me dijeron que está toda rayada porque me lo empujó con ganas”, señaló al describir el estado en el que quedó el vehículo.

El cruce empeoró cuando la mujer le reprochó una supuesta falta de empatía. “Cuando me dijo eso, yo le digo 'no lo puedo creer”, manifestó Balli, antes de insistir: “No lo puedo creer”. Luego reprodujo la explicación recibida: “Ella dijo que yo tenía mucho lugar hacia adelante, pero yo no puedo controlar cuando estaciono el auto de adelante, si se va y vuelve otro, o de qué manera estaciona”.

Las imágenes mostraron al otro vehículo avanzando desde atrás y desplazando el auto estacionado mediante varios empujones. La maniobra indignó a Ángel de Brito y a las panelistas del programa, mientras el video comenzaba a circular en las redes sociales y generaba relatos de usuarios que habían atravesado situaciones similares.

Tras el fuerte reclamo, Marixa Balli acordó volver a comunicarse con la responsable para definir cómo se pagarán los arreglos. La conversación quedó pendiente, pero la grabación se convirtió en una prueba clave para respaldar su reclamo y exigir que la vecina responda por los daños ocasionados.