La discusión dejó de girar alrededor del talento y pasó a concentrarse en quiénes consiguen una oportunidad frente a las cámaras. La renuncia de Valentina Pergolini a Popstars desató una filosa crítica de Sofía “La Reini” Gonet, que contrapuso su decisión con el esfuerzo de otras postulantes. El apellido de la joven quedó en el centro de la polémica.

Al ingresar al programa, Valentina Pergolini había intentado diferenciar su recorrido artístico de la fama de su familia. “Acá vengo a hacer la mía”, aseguró durante una de sus apariciones, con la intención de demostrar que buscaba avanzar por sus propios méritos y construir una identidad sin depender de la trayectoria de Mario Pergolini.

Dos días después de superar la tercera instancia, Valentina Pergolini comunicó que abandonaría la competencia para concentrarse en otra propuesta laboral. “Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a Popstars”, explicó frente a las cámaras.

La determinación resultó llamativa porque acababa de recibir elogios por interpretar Desafiando al destino, de María Becerra. Ángela Torres, Carlos “Charlie” García y Nicki Nicole habían valorado su potencial. Durante esa etapa también se reveló públicamente que era hija del conductor, un dato que después se volvió central en la reacción de La Reini.

El nuevo proyecto sería la tercera temporada de En el Barro, ficción en la que la joven ya habría grabado algunas escenas. Naiara Vecchio contó en Los Profesionales con Flor que la oportunidad actoral influyó en la salida. También mencionó presuntas diferencias con la producción del reality, aunque esos desacuerdos no fueron explicados públicamente por la participante.

Mientras Telefe emitía la renuncia, Sofía Gonet cuestionó duramente la decisión desde el streaming del canal. “Alguien puede pensar en la chica de Misiones que viajó 12 horas y la mandaron de vuelta con su valija? No soy objetiva con las nepo babies”, lanzó, apuntando contra la oportunidad que la hija de Pergolini decidió dejar.

La expresión nepo baby es una abreviatura de nepotism baby y se utiliza para señalar a hijos de personas famosas que habrían accedido a oportunidades favorecidos por los contactos, la influencia o el reconocimiento familiar. La Reini no cuestionó únicamente la renuncia de Valentina: puso en debate la desigualdad entre quienes llegan respaldados por un apellido conocido y quienes atraviesan enormes sacrificios para ser considerados.