La decisión más fuerte de Graciela Alfano no fue terminar una relación, sino cerrar todas las puertas posibles para no volver atrás. En una charla en De Acá, la actriz contó que bloqueó a su ex y también a personas de su entorno, una medida que tomó después de sentir que el vínculo había cruzado un límite para ella.

El dato que más sorprendió apareció cuando reveló que la distancia no alcanzó solo a quien fue su pareja. “Las tuve que bloquear”, dijo sobre las hijas de su ex. Antes de que esa frase se interpretara como un conflicto personal, aclaró: “Yo las adoro, no hay ninguna duda”.

Para Graciela Alfano, la explicación estaba en el mecanismo que se activa después de una relación dañina. “Cuando uno genera un contacto serio y entra en una relación patológica, tóxica, ponele el nombre que quieran, uno ya sabe que está pegado a una relación que no te hace bien, que te hace mal. Es prácticamente un consumo, una especie de adicción”, sostuvo.

Desde ese lugar, la exvedette defendió la necesidad del “contacto cero” como una forma de protección emocional y no como un gesto de castigo. “El contacto cero significa eliminar a esa persona de los contactos para no volver por la misma mecánica. Si querés llamarlo porque patinaste, no podés. Tenés que pedirle el teléfono a una amiga y esa amiga te protege”, explicó.

La actriz también fue directa al contar qué la llevó a cortar el vínculo. Cuando le preguntaron si alguna vez la habían dejado, respondió: “No, no me dejaron, pero lo último que me pasó con este último candidato que tuve... No es que me dejó, pero me faltó el respeto”. Esa frase marcó el tono de una confesión atravesada por el límite y la confrontación.

Después, Graciela Alfano diferenció una crisis de pareja de una falta de respeto. “Uno puede tener expectativas, pero hay que bajarlas un poco con respecto al otro, porque la realidad es como es. Pero el estándar no lo podés bajar. Mi estándar es el respeto a mí misma”, afirmó. Incluso planteó que podría escuchar una infidelidad si existiera honestidad: “Yo puedo entender hasta que alguien pueda tener una infidelidad, viene, me habla y me dice ‘me pasa esto’, con respeto. A las personas nos pueden pasar cosas. Pero cuando te faltan el respeto o cuando te castigan de alguna manera, ahí ya no”.

El bloqueo al entorno de su ex, entonces, quedó ligado a una estrategia para no recibir noticias ni quedar expuesta a un posible acercamiento indirecto. “Es imposible hablar con personas tan cercanas y no tener alguna referencia. Hay que hacerlo como cuando uno deja de consumir una sustancia peligrosa”, concluyó Alfano, dejando en claro que su decisión no nació del enojo, sino de la necesidad de salir definitivamente de una relación que ya no le hacía bien.