La mesa de Mirtha Legrand dejó una de las definiciones más filosas contra Jésica Cirio. Susana Roccasalvo habló del escándalo por el video de los dólares en un vestidor y llevó la discusión a un terreno mucho más fuerte: la ambición, los vínculos y las consecuencias de ciertas elecciones.

Antes de entrar de lleno en el caso, la conductora de Implacables marcó una diferencia sobre el tipo de temas que aborda en su programa. “Ya no hago más chimento, hago espectáculo”, sostuvo Susana Roccasalvo, al explicar cómo cambió su mirada profesional con el paso del tiempo.

Esa aclaración abrió la puerta para que le preguntaran si trataría la situación de Cirio al aire. La respuesta no dejó margen para la duda y subió el tono de la conversación: “Eso no es chimento, es una cruda realidad”. A partir de ahí, la charla dejó de ser liviana y se transformó en una crítica directa.

Mirtha Legrand intervino con una observación sobre el presente de la modelo: “Qué curioso lo de Jesica Cirio”. Sin embargo, Susana Roccasalvo no acompañó esa lectura y corrigió el enfoque. Para ella, no había nada “curioso” en lo que estaba pasando, sino una continuidad que venía de lejos.

La periodista aseguró que conoce a Jésica Cirio desde hace años y lanzó una frase que incomodó por su dureza. “Siempre fue una chica inmensamente ambiciosa. Y la ambición, llámese una actriz, una vedette, un político, un médico, la ambición desmedida, creo yo, te hace comer de tu propia medicina”, expresó ante la mirada atenta de los presentes.

Luego, Susana Roccasalvo vinculó esa postura con el entorno sentimental de la modelo y recordó los nombres que quedaron asociados a distintos conflictos públicos. “Es una constante, porque después de Insaurralde vino Elías Piccirillo, que se casó y ahora, el papá de su hijo (Nicolás Trombino), está cuestionado también”, señaló.

El cierre de su análisis fue todavía más tajante, porque dejó entrever que, desde su punto de vista, no se trataba de casualidades aisladas. “Me parece que te gusta, lo aceptás. Yo la conozco, tiene un departamento de 400 metros cuadrados a la vuelta de mi casa, de antes de Insaurralde”, afirmó. Con esa frase, Roccasalvo terminó de instalar una mirada confrontativa sobre Cirio y volvió a encender la polémica alrededor de su presente.