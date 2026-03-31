El posible regreso de Érica Rivas a Casados con Hijos volvió a sacudir el mundo del espectáculo, pero no sin condiciones. A pesar del éxito rotundo que tuvo la versión teatral en 2023, la actriz decidió no formar parte en ese momento, lo que generó un fuerte revuelo entre los fanáticos y dentro del propio elenco.

Mientras Florencia Peña, Guillermo Francella, Luisana Lopilato, Darío Lopilato y Marcelo De Bellis brillaban sobre el escenario del Gran Rex con funciones agotadas, la ausencia de Rivas fue uno de los temas más comentados. En su lugar, ingresó Jorgelina Aruzzi, aunque para muchos seguidores nunca fue lo mismo sin María Elena.

Ahora, el panorama podría cambiar. Según revelaron en Puro Show, existe la idea de desarrollar un spin off centrado en los personajes de María Elena Fuseneco y Moni Argento, lo que abriría la puerta a un esperado reencuentro entre Rivas y Peña.

Sin embargo, no todo es tan simple. Pampito contó que la actriz tendría una exigencia muy puntual antes de aceptar el proyecto: “Quiere que le pida disculpas Flor Peña”. Este pedido estaría directamente relacionado con viejas tensiones que quedaron sin resolver desde la etapa teatral.

El conflicto se remonta a cuando Érica Rivas cuestionó los guiones de la obra y decidió bajarse del proyecto. “Ella protestó en su momento por los libretos”, explicaron, y eso habría generado un quiebre con la producción y parte del elenco. Con el tiempo, incluso se habló de un arrepentimiento por parte de la actriz.

Pero el punto más sensible llegó cuando Rivas hizo declaraciones públicas en las que apuntó contra sus compañeras. Según trascendió, acusó a Florencia Peña y Luisana Lopilato de no haberla apoyado en ese contexto. “No fueron sororas con ella”, habría dicho, generando malestar.

En paralelo, surgieron nuevos detalles en el programa Storytime, donde aseguraron que el conflicto no sería tanto con el personaje, sino con otras figuras del equipo. “Ahí te das cuenta que, en realidad, el problema era con Guillermo o con los guiones”, deslizaron.

De concretarse este nuevo proyecto, se trataría de una precuela que exploraría la vida de las protagonistas antes de conocer a sus parejas. Pero todo dependerá de que las diferencias se limen. Por ahora, la pelota está del lado de Flor Peña.