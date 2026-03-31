La prueba del líder en Gran Hermano dejó de ser un juego en cuestión de segundos y derivó en una escena cargada de gritos, insultos y tensión desbordada. Manuel Ibero y Brian Sarmiento quedaron en el centro de un cruce áspero que rápidamente salió de la casa y encendió el debate afuera, donde ya empezaron a pedir una sanción ejemplar.

Todo ocurrió mientras los participantes buscaban piezas ocultas dentro de la competencia, en un contexto de apuro y roce permanente. En medio de esa dinámica, algo cambió de tono y la reacción de Brian Sarmiento hizo evidente que lo que había pasado no había sido leído como un simple movimiento más del juego. A partir de ahí, la escena escaló y el clima quedó completamente alterado.

La producción tomó nota enseguida y Manuel Ibero fue convocado al confesionario, una señal que terminó de confirmar que el episodio no había pasado inadvertido. La discusión ya no giró solo alrededor del enojo del momento, sino sobre un punto mucho más delicado: si hubo o no una agresión física que pudiera activar una sanción severa dentro del reglamento del reality.

Mientras el episodio empezaba a circular en redes y el audio del cruce se viralizaba con rapidez, apareció una reconstrucción desde el entorno de la producción que intentó bajar un poco la espuma. "Se putearon porque mientras buscaban unas piezas ocultas dentro del juego, Manuel lo tocó un poco. Al parecer no pasó más que eso. Gran Hermano fue a ver el video como el VAR para entender qué pasó en verdad, si fue intencional o sin querer", explicó Marcela Baños restándole importancia a la pelea.

Esa versión, sin embargo, no alcanzó para apagar la controversia. El punto más sensible pasa por cómo se interpreta el movimiento de Manuel Ibero en plena prueba y si ese contacto fue parte natural de la competencia o una acción que cruzó un límite. En un juego donde el reglamento castiga con dureza cualquier episodio de violencia, ese detalle puede cambiar por completo el destino del participante.

La escena quedó todavía más expuesta cuando empezó a comentarse que en el video se vería una maniobra sobre la pierna de Brian Sarmiento, en un gesto que muchos interpretaron como un tackle más que como una disputa directa por una de las piezas del juego. Esa lectura alimentó con fuerza el pedido de expulsión y empujó la discusión hacia un terreno mucho más caliente.

Por ahora, la última palabra sigue en manos de Gran Hermano, que deberá definir si lo que ocurrió fue un exceso sancionable o un roce propio de una prueba llevada al límite. Mientras tanto, Manuel Ibero y Brian Sarmiento ya quedaron marcados por una escena que hizo estallar la casa y abrió una de esas discusiones que, adentro y afuera, no se enfrían fácil.