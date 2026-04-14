La tranquilidad de Barby Silenzi se vio alterada en las últimas horas tras un inesperado episodio que tuvo como protagonista a su hija Elena. La bailarina utilizó sus redes sociales para contar lo sucedido y llevar calma luego del susto inicial.

Todo ocurrió durante una actividad deportiva. La nena, fruto de su relación con Francisco Delgado, se encontraba jugando al hockey cuando sufrió un fuerte impacto que derivó en una lesión.

A través de una publicación, Barby Silenzi expresó su angustia con una frase que resumió el momento: “Mi reina hermosa se fracturó un dedo”. La imagen que acompañó el mensaje mostró la mano derecha de Elena completamente vendada, lo que generó rápida reacción entre sus seguidores.

Ante la cantidad de consultas, la artista decidió ampliar la información con un video. “Les quiero contar qué le pasó a Elena, que me están preguntando un montón”, explicó Barby Silenzi, buscando llevar tranquilidad y detallar lo ocurrido.

Según relató, el accidente se produjo cuando Elena recibió un bochazo en plena jugada. “Se quebró, tiene una mínima fractura en el dedo”, precisó Barby Silenzi sobre el diagnóstico médico que confirmó la lesión tras los estudios correspondientes.

El golpe no solo generó dolor inmediato, sino también inflamación. “Se puso a llorar y se le hinchó mucho”, contó Barby Silenzi, dejando en claro que fue un momento de gran angustia. La complicación principal es que la lesión afecta su mano hábil.

A pesar del cuadro, Elena continúa con su rutina escolar, aunque con algunas limitaciones. “No va a faltar tantos días, pero va a escuchar y a estar presente”, explicó Barby Silenzi, destacando la importancia de no perder el ritmo educativo.

Finalmente, Barby Silenzi resaltó la actitud de su hija frente a la situación y adelantó que habrá controles médicos en los próximos días. Mientras tanto, agradeció el apoyo recibido y prometió mantener informados a sus seguidores sobre la evolución de Elena, quien ya muestra señales de recuperación.