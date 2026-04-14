El nuevo capítulo judicial por la muerte de Gianinna Maradona y su familia comenzó a tomar forma con un gesto íntimo pero contundente. En la antesala del reinicio del proceso, la hija de Diego Maradona compartió un mensaje que dejó ver su estado emocional frente a un momento determinante.

Este martes 14 de abril arrancó formalmente el nuevo juicio que investiga las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Diego Maradona. Luego de meses atravesados por idas y vueltas, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro vuelve a poner en marcha un expediente cargado de tensión y expectativas.

El proceso judicial se reanuda tras la polémica que involucró a la jueza Julieta Makintach, situación que derivó en la nulidad del juicio anterior. Desde entonces, la familia del ídolo argentino ha manifestado su frustración por el tiempo perdido y la falta de respuestas claras.

En ese contexto, Gianinna Maradona utilizó sus redes sociales para expresar un mensaje breve pero significativo. “Estamos más cerca, es mañana. Te amo”, escribió junto a una imagen con su padre, generando una fuerte repercusión entre quienes siguen de cerca la causa.

El juicio buscará determinar si los imputados tuvieron responsabilidad penal bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual, en un escenario donde se investigan posibles negligencias médicas y abandono en los últimos días de Diego Maradona.

Para esta primera audiencia se espera una instancia introductoria, donde se presentarán los ejes principales del proceso. Si todo avanza según lo previsto, en las próximas jornadas comenzarán a escucharse los primeros testimonios clave.

Según trascendió, las declaraciones seguirán un orden que incluirá primero a familiares, luego a los profesionales que integraron la junta médica y finalmente a los imputados. Cada testimonio será fundamental para reconstruir lo ocurrido.

Por su parte, Dalma Maradona, Gianinna Maradona y Jana Maradona planean estar presentes en todas las audiencias. Sin embargo, su participación completa dependerá de que previamente declaren ante el tribunal, una condición que marcará su rol en este nuevo intento por alcanzar justicia.