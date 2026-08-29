A pocas semanas de volver a subirse al escenario del Estadio River Plate, Lali Espósito armó las valijas y puso rumbo a Brasil junto a un reducido grupo de amigas. La cantante tiene previsto presentarse nuevamente el próximo 26 de septiembre, pero antes del esperado recital decidió hacer una escapada que rápidamente despertó todo tipo de especulaciones.

La artista eligió mantener el viaje lejos de sus redes sociales y no publicó imágenes de su estadía. Sin embargo, algunas fotografías compartidas por integrantes de su círculo íntimo y distintos videos registrados por fanáticos permitieron reconstruir parte de la escapada de Lali Espósito por Río de Janeiro.

Entre las personas que mostraron postales desde Brasil apareció Mery del Cerro, una de las amigas que acompañó a la cantante. Aunque evitó mostrar directamente al resto del grupo, una de sus publicaciones dejó un detalle que los seguidores no pasaron por alto: una mano con el reconocido anillo de compromiso de Lali.

El dato cobró todavía más fuerza debido al presente sentimental de la cantante. Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso y, aunque todavía no trascendió cuándo será la boda, sí se sabe que la pareja tiene previsto casarse durante este año. Por eso, el viaje con amigas alimentó las versiones sobre una posible despedida de soltera.

La celebración habría tenido también una importante cuota de diversión nocturna. La artista fue registrada en Treta, en Pink Flamingo, un espacio de Río de Janeiro conocido por sus fiestas con estética pop. Allí, Lali apareció en distintos videos mientras disfrutaba de la noche y llevaba puestos unos anteojos de sol con una palabra imposible de ignorar: “BRIDE”, es decir, “novia”.

Lali Espósito de joda en Brasil

Pero las pistas no terminaron allí. Los usuarios de redes sociales también detectaron la presencia de Cande Vetrano en Brasil. La actriz, una de las personas más cercanas a Lali Espósito, apareció con una remera que llevaba una imagen de Floricienta durante el día de su casamiento, un guiño que rápidamente fue interpretado como otra señal relacionada con la celebración.

Aunque ninguna de las protagonistas confirmó oficialmente que se trate de una despedida de soltera, la coincidencia de amigas, Brasil, fiesta, referencias a una novia y el compromiso de Lali Espósito con Pedro Rosemblat hizo crecer las versiones. Mientras tanto, la cantante disfruta de unos días de descanso antes de regresar a los escenarios para reencontrarse con sus seguidores en River.