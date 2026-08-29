Pampita volvió a demostrar por qué es una de las figuras argentinas más reconocidas cuando se trata de moda y estilo. Durante sus vacaciones en la Costa Azul, la modelo y conductora disfrutó de unos días en Saint-Tropez, donde combinó descanso, fiestas y una serie de impactantes elecciones fashionistas que rápidamente llamaron la atención.

Entre sus distintas apariciones, hubo una propuesta que se destacó especialmente por su sensualidad. Para disfrutar de una tarde en un exclusivo parador frente al mar, Pampita eligió un conjunto de dos piezas confeccionado íntegramente en encaje negro y con un importante juego de transparencias que dejó su bikini a la vista.

El outfit estuvo compuesto por un corset de breteles delicados y escote profundo, acompañado por una falda confeccionada en el mismo tejido traslúcido. La modelo completó la apuesta con sandalias de tiras finas, anteojos de sol con marco dorado y cristales oscuros, además de accesorios que mantuvieron la estética sofisticada.

Pampita con un look imponente en Francia

Frente al espejo, Pampita mostró otro detalle de su estilismo: llevó el cabello suelto, con ondas naturales y raya al medio. Para el rostro optó por un maquillaje en tonos neutros, una elección que aportó frescura y permitió que el protagonismo quedara concentrado en el llamativo conjunto de encaje.

Durante su recorrido por Saint-Tropez, la conductora también apostó por una alternativa más relajada, aunque sin resignar elegancia. En las escaleras de la emblemática casa Chanel, apareció con un vestido largo de la firma brasileña Farm Rio, que combinó un corset strapless negro con una falda blanca cremosa de tiro alto.

La prenda se distinguió por sus detalles estampados: palmeras negras y guardas de inspiración étnica en la parte inferior. Pampita sumó ojotas de rafia con tiras de cuero marrón, anteojos oscuros y una pulsera de gran tamaño, logrando un look de día que mezcló comodidad y sofisticación.

Pampita con un look imponente en Francia

Pero la despedida de Saint-Tropez también tuvo una versión nocturna. Para una salida a un club, Pampita eligió un minivestido negro cubierto de lentejuelas, con escote halter profundo y breteles anchos cruzados que dejaban completamente descubierta la espalda. Como detalle final incorporó una llamativa boa de plumas blancas sobre los hombros.

El maquillaje de noche acompañó la propuesta con una piel luminosa, sombras cálidas y labios rosa suave. Para completar el look, Pampita llevó el cabello recogido de manera tirante en una trenza alta y agregó aros dorados de tamaño mediano. Así, entre playa, moda y noches de fiesta, la conductora cerró su paso por Francia con una seguidilla de looks que reafirmaron su estilo.