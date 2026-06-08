En medio de una despedida atravesada por el llanto y las canciones, Viru protagonizó una escena que conmovió a todos durante el velorio del Indio Solari. La pareja del músico, siempre alejada de la exposición pública, se acercó a una fanática que estaba desbordada y tuvo con ella un gesto de enorme ternura.

La situación ocurrió en el Polideportivo Municipal José María Gatica, en Villa Domínico, donde miles de seguidores llegaron para darle el último adiós a Carlos Alberto Solari. Entre banderas, flores y cánticos, muchos ricoteros no pudieron contener la emoción frente a la partida de una figura que marcó buena parte de sus vidas.

En ese clima, una joven se quebró al pasar cerca de Virginia Mones Ruiz, conocida como Viru o la Flaca. La fanática intentó explicarle lo que estaba atravesando y, entre lágrimas, alcanzó a decir: "Estaba enterrando a una persona y me enteré". Esa frase dejó a la vista el golpe doble que cargaba en plena despedida.

Viru no siguió de largo. Al verla tan angustiada, se acercó hasta la valla, la miró con atención y buscó calmarla con pocas palabras: "respira y tranquilízate". El gesto fue breve, pero alcanzó para transformar ese momento en una de las imágenes más sensibles del velorio del Indio Solari.

Después, la compañera del artista la tomó del rostro, le habló con firmeza y la abrazó para intentar contenerla. Cuando la joven logró serenarse un poco, Viru le hizo una promesa que terminó de quebrar a quienes estaban cerca: "Yo le doy un beso al Indio de tu parte".

El video se multiplicó rápidamente en redes sociales y generó una ola de mensajes entre los fanáticos. Muchos destacaron la sensibilidad de Viru en un momento en el que ella también atravesaba su propio dolor, pero aun así encontró lugar para acompañar a una seguidora que necesitaba sostén.

Entre las voces que se escucharon durante la escena, varias fanáticas la definieron como "la mejor compañera del Indio de toda la vida". Esa frase resumió el impacto de un gesto silencioso, pero poderoso, en una despedida donde el amor por el Indio Solari también apareció en la forma de un abrazo compartido.