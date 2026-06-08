La despedida de Indio Solari en Villa Domínico se convirtió en uno de los acontecimientos más impactantes de la historia reciente del rock argentino. Miles de seguidores llegaron desde distintos puntos del país para darle el último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en una ceremonia cargada de emoción, música y recuerdos.

Sin embargo, una vez finalizado el multitudinario velorio, comenzó a surgir una nueva incógnita: qué sucederá con el cuerpo del artista. Hasta el momento, la familia eligió mantener absoluto hermetismo sobre el lugar donde se realizará el sepelio o cuál será el destino definitivo de sus restos.

Según trascendió en programas de televisión, todavía existen cuestiones administrativas y judiciales que deben resolverse luego de la autopsia. En ese contexto, se mencionó que habría dos posibles cementerios en evaluación para recibir los restos del músico, aunque los detalles se mantienen bajo estricta reserva para evitar concentraciones masivas de fanáticos.

Así lo quería el Indio Solari

De acuerdo con la información difundida por la periodista Paula Varela, la opción que cobra más fuerza es la cremación. “Se hablaba que él quería cremación…”, comentó la panelista al referirse a lo que habría sido el deseo personal del cantante para sus últimos momentos.

La posibilidad de una cremación también aparece vinculada a otro aspecto que preocupa al entorno del artista. Quienes lo conocieron aseguran que una tumba física podría transformarse rápidamente en un sitio de peregrinación permanente para miles de admiradores, algo que la familia intentaría evitar para preservar la intimidad del duelo.

Mientras tanto, la Justicia deberá autorizar cualquier procedimiento definitivo. Hasta que eso ocurra, los restos del legendario músico permanecerán bajo custodia en un cementerio, tal como establecen los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.

Así lo quería el Indio Solari

A pesar de que el velorio concluyó, la presencia de seguidores en las inmediaciones del Polideportivo de Villa Domínico continuó durante varias horas. Muchos llegaron desde provincias como Corrientes y Santa Cruz cuando las puertas ya habían cerrado y permanecieron allí para rendir homenaje a quien consideran una figura irrepetible de la cultura popular argentina.

Entre las escenas más conmovedoras de la jornada apareció la protagonizada por Viru, compañera de toda la vida del Indio Solari, junto a una fan que lloraba desconsoladamente detrás de una valla. En medio de su propio dolor, la mujer se acercó para contenerla y le dijo: “Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras”. Luego agregó una frase que emocionó a todos: “Yo le doy el beso al Indio de tu parte”, un gesto que se volvió viral y resumió el profundo vínculo entre el artista y su público.