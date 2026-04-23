El actor mexicano Ricardo de Pascual murió este martes a los 85 años tras sufrir una complicación respiratoria. La noticia fue confirmada por el entorno vinculado al universo de El Chavo del 8, el histórico programa creado por Roberto Gómez Bolaños.

De Pascual fue un rostro habitual en distintas producciones de la comedia mexicana, donde supo interpretar personajes secundarios, muchas veces en el rol de villano, que quedaron grabados en la memoria colectiva del público latinoamericano.

De Pascual en la piel de Calvillo, el hombre que quiso comprar la Vecindad.

Su fallecimiento se produce luego de años de complicaciones de salud vinculadas principalmente a problemas respiratorios, derivados —según él mismo reconoció— de su prolongado consumo de tabaco.

¿Quién fue Ricardo de Pascual y por qué era tan recordado?

Aunque no integraba el núcleo principal de protagonistas, Ricardo de Pascual logró destacarse dentro del universo de Chespirito gracias a su versatilidad actoral.

Ricardo de Pascual interpretó al señor Hurtado, el ratero que puso a prueba la honestidad del Chavo.

En El Chavo del 8, su imagen —calva, de gestos duros o mirada esquiva— lo posicionó como un villano funcional al humor, capaz de generar rechazo y risa en simultáneo. Ese equilibrio lo convirtió en un actor querido por el público.

Su carrera incluyó teatro, televisión y participaciones en múltiples producciones mexicanas, consolidándose como un trabajador constante dentro de la industria.

¿Qué problemas de salud tenía?

El propio actor había contado en entrevistas que su principal enemigo fue el consumo de cigarrillos. Llegó a fumar hasta tres atados diarios, durante más de dos décadas.

“No entendí que el cigarro hace daño”, había reconocido tiempo atrás.

Con el paso de los años, ese consumo derivó en dificultades respiratorias crónicas, que finalmente complicaron su estado de salud en la última etapa de su vida.

¿Cómo fueron sus últimos años?

A pesar del deterioro físico, De Pascual nunca quiso alejarse de la actuación.

“Yo no me veo fuera del trabajo, el trabajo me da vida”, sostenía.

Incluso cuando el aire comenzaba a faltarle, su postura era firme:

Seguir trabajando

Mantenerse activo

Evitar el retiro definitivo

Esa decisión lo convirtió en un símbolo de vocación y compromiso con el oficio.

¿Qué dijeron desde el entorno de Chespirito?

Desde el entorno del llamado “Grupo Chespirito” difundieron un mensaje de despedida cargado de afecto, en el que destacaron su perfil de actor incansable y dedicado.

Aunque no era una figura central del elenco, lo definieron como alguien que logró ganarse un lugar en el recuerdo del público, especialmente entre quienes crecieron viendo la comedia.

El legado de El Chavo del 8

La muerte de Ricardo de Pascual vuelve a poner en primer plano el impacto cultural de El Chavo del 8, una de las producciones más influyentes de la televisión en habla hispana.

Cada pérdida dentro de su elenco, incluso de actores secundarios, reactiva la memoria emocional de millones de personas en América Latina.