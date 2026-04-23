El mundo artístico en Argentina tiene algunos linajes que se mantienen a lo largo del tiempo y el que inició con Lolita Torres es uno de ellos. Benjamín es su nieto, sobrino de Diego y primo de Ángela, todas figuras reconocidas a nivel internacional.

Con esa herencia parecía ya determinado que se dedicara a la música, pero él destacó en diálogo con Entretiempo por AM550 que "mi familia me dejó en claro 'Hacé tu camino, ganate tu espacio, hacé tu ruta', y eso me llevó a buscar siempre la vuelta para hacer mis cosas y proponer cosas nuevas". Tiene un trabajo discográfico, sumado a varios singles que lanzó en los últimos años, pero ahora se embarcó en una búsqueda más ambiciosa y específica.

La aventura de recorrer Argentina y reflejar el viaje en canciones

Al momento de la entrevista, Benja se encuentra en Esquel. "Estoy bajando hasta Ushuaia, recorriendo todo el país. Ahora me toca esta parte y la verdad que estoy conociendo todo nuestro sur, es hermoso" relató. El objetivo es claro: viajar por todo el país e inspirarse para componer.

El proyecto comenzó a planificarse el año pasado, pero hace poco se pudo concretar. "Al principio arranqué diciendo: Bueno, me quedo dos noches acá, tres noches allá, cuatro noches en otro lado, y terminé quedándome más días en cada lugar porque te vas encontrando con el recibimiento de la gente, con los paisajes que tenemos", destacó.

Empezó su recorrido en Santa Fe, específicamente en Capitán Bermúdez "que es la ciudad de donde es toda la familia de mi papá y donde yo me crie de chico, jugando ahí. Entonces para mí significaba mucho arrancar desde ese lugar" resaltó.

En las rutas patagónicas su hogar rodante es "un 1114 y tiene un significado particular porque era de mi abuelo, él lo había comprado para trabajar hace muchísimos años. Después quedó guardado y con la familia decidieron reestructurarlo y hacerlo casa rodante. Y bueno, estoy girando con ese camioncito, que encima tiene ese plus: conocer el país, llevar la música y hacerlo en el camión de mi abuelo" explicó Benjamín.

El último tema lanzado antes del viaje fue una premonición

'Turista' es la canción que más recientemente publicó Benja Torres y se puede escuchar en plataformas. "Es muy loco porque es una canción que escribí hace bastante tiempo, en un viaje que hice a España. Había quedado ahí guardada y hace unos meses la volví a escuchar. Justo cuando la empiezo a mover para lanzarla, se alinea con esta idea de salir a recorrer el país. Sentí que iba muy de la mano. El tema habla de sentirse turista en lugares que uno ya conoce, de mirar la vida con ojos nuevos" explicó.

El viaje lo llevó a tomar la decisión de presentar las nuevas canciones en un formato que denominó Como en Casa, "justamente viene de esto de sentirme como en casa en cada rincón del país". Este 23 de abril va a lanzar Como en casa 1, "después la idea es seguir con el 2, el 3 y hasta donde la gente quiera. En el viaje están saliendo muchas canciones nuevas. Incluso hay una que en un momento dice: 'Poné el mate que en cinco estoy, que sale mañana'. La están recibiendo muy bien en redes. Estoy contento porque fue la primera canción que compuse durante el viaje", adelantó.

Cada tramo de la travesía queda registrado en redes sociales

En Instagram y TikTok se ve el día a día del viaje, "si hay algún problema en la ruta, alguna tormenta, si se rompe algo... voy mostrando todo. Medio documental. Está bueno", comentó.

Ushuaia es el gran objetivo en lo inmediato, pero tiene que alcanzarlo antes que finalice mayo para no tener complicaciones con el clima. "Después la idea es retomar todo para arriba e irme bien al norte" detalló.

Más allá de la travesía en sí misma, Benja reflexionó que "la música también tiene su sacrificio: lidiar con frustraciones, con muchas cosas. Pero si realmente es tu pasión, creo que lo afrontás de otra manera". "Creo que ser feliz es lo más importante. Cuando uno está contento con lo que hace, ahí está la clave de todo", concluyó.

La entrevista completa: