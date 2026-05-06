Emilia Mernes disfruta de unos días de descanso en Miami acompañada de amigos, sin dejar de lado su carrera musical. Desde la playa, la cantante entrerriana reveló su nueva colaboración con la artista sueca Zara Larsson, una canción titulada 'Girl’s Girl', que ya está disponible para sus seguidores.

Para anunciar el lanzamiento, Emilia compartió imágenes junto al mar luciendo dos conjuntos de estilo etéreo y romántico. En el primer look, predominó un top nude con forma de mariposa, translúcido y con detalles metalizados en tono dorado, combinado con una minifalda blanca con volados y pliegues. Su maquillaje mantuvo la esencia suave con sombras rosas, rubor y gloss, mientras que su cabello suelto y lacio con raya al medio completó un estilismo fresco y natural.

En un segundo outfit, optó por un corset rosa translúcido adornado con apliques florales al tono, acompañado de una minifalda asimétrica con capas que aportan volumen. Como detalle distintivo, sumó un cinturón de cadena metálica plateada con brillos rosas, consolidando un look delicado y moderno.

Los fans de Emilia se volcaron a las redes para expresar su apoyo tras el anuncio. Comentarios como “Qué hermosa”, “Mi girl favorita siempre” y “Todo bien hacés” evidencian la buena recepción del nuevo tema y la admiración por su estilo.

Moda y estilo en Miami

Durante su estadía en Miami, Emilia Mernes no solo mostró looks de playa sino también conjuntos para salidas nocturnas y paseos, siempre con un toque moderno y referencias al estilo Y2K. En una de las imágenes junto a la modelo Camila Orsi, lució un traje de baño rojo de dos piezas que combinó con un minishort al tono, aportando un aire vintage y casual.

En un momento de relax, se mostró a cara lavada, con anteojos de sol negros usados como vincha, y posó tomando un coco, dejando visible el protector solar aplicado cuidadosamente sobre sus mejillas.

Para un paseo al aire libre, eligió una baby tee celeste con letras rojas combinada con el mismo minishort y completó el look con ojotas negras de plataforma con tachas, logrando un estilo cómodo pero chic.

En cuanto a su vestuario nocturno, Emilia apostó por un minivestido rosa pastel con escote halter y espalda descubierta, que incluye una minifalda con pliegues y brillos, reflejando la vibra pop de sus presentaciones en el escenario.

Emilia Mernes anuncia colaboración con Zara Larsson y sorprende con estilo en Miami

Más urbana y relajada, la cantante incorporó la corbata, uno de los accesorios tendencia del año, eligiendo un modelo bordó a rayas que combinó con una camisa blanca y una minifalda gris con tablas, evocando un estilo colegiala. Para completar, sumó una campera de cuero tipo bomber en color suela, botas negras de caña alta con cordones y un bolso Chanel de cuero negro con bolsillos matelaseados, simbolizando un toque de sofisticación y estilo personal.