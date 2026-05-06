La primera fecha de Jonas Brothers en el Movistar Arena tuvo un giro inesperado cuando Tini Stoessel irrumpió en el escenario y revolucionó al público con una participación que nadie vio venir.

El momento más emotivo llegó cuando la artista se unió a Joe Jonas para interpretar “This is me”, el clásico de Camp Rock que marcó a toda una generación. La reacción fue inmediata: gritos, emoción y celulares en alto capturando cada segundo.

Desde el primer acorde, la conexión entre Tini Stoessel y los Jonas Brothers fue evidente. La energía arriba del escenario se trasladó a las tribunas, donde miles de fans vivieron un viaje directo a la nostalgia, mezclado con la potencia del presente musical de ambos.

La sorpresa no fue completamente improvisada. Horas antes del show, los Jonas Brothers habían alimentado las sospechas al publicar un video escuchando música de Tini Stoessel mientras se dirigían al estadio, lo que despertó teorías entre sus seguidores.

El propio Joe Jonas había dejado entrever lo que estaba por suceder con una frase que ahora cobra otro sentido: “Estoy muy emocionado, acabo de cortar el teléfono con… ella está muy emocionada. Va a ser nuestra invitada especial en nuestro primer show en Latinoamérica”.

Como si fuera poco, la artista argentina no se limitó a ese momento icónico. También interpretó “Cupido”, uno de sus hits más recientes, demostrando su presente sólido y consolidado ante un estadio colmado que acompañó cada palabra.

Este cruce no es casual. Meses atrás, los Jonas Brothers ya habían elogiado públicamente a Tini Stoessel, destacando su talento y dejando abierta la posibilidad de una colaboración oficial en el futuro.

Lo ocurrido en el Movistar Arena no solo fue un guiño a los fans, sino también una señal clara de que la unión entre Tini Stoessel y los Jonas Brothers puede ir más allá de un momento viral y transformarse en un proyecto musical conjunto.