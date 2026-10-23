Fito Páez eligió una serie de fotos juntos y una carta de agradecimiento para celebrar los 75 años de Charly García. En medio de los saludos que recibió el músico en las redes sociales, el rosarino le dedicó un mensaje que recorre su historia compartida. Las canciones, las risas y el acompañamiento en momentos difíciles tuvieron un lugar en sus palabras.

El comienzo de la publicación de Fito Páez puso en palabras cuánto significó esa presencia a lo largo de su vida: “Feliz cumpleaños a una de las personas que más amo en este mundo. Sin él, no sé si hubiera descubierto todos los mundos que descubrí. Sin él, no sé si hubiera soportado momentos insoportables. Sin él, no hubiera entendido tan temprano algunas cosas que después fueron esenciales para vivir”.

Al dirigirse a Charly García, el rosarino describió una admiración que sigue encontrando motivos en la escucha y en el estudio de su obra. También agradeció la alegría de haber compartido tantos años: “Gracias Charly por ser la música, gracias por tantas risas y complicidades todos estos años. Cuando escucho tu música, canto tus letras, toco tus canciones o simplemente estudio tus maneras, mi espíritu se inflama de libertad y alegría”.

Esa mirada sobre su referente incluyó la reivindicación de una personalidad que nunca buscó acomodarse a la aprobación ajena. “Artista necesario y obligado…Te guste, no te guste no importa, a él no le importa… Ese es el magma de su ser”, escribió. La libertad que reconoce en sus canciones también aparece, para Fito, en esa manera de ser.

El agradecimiento a Charly García se extendió al coraje de abrir camino y al aprendizaje de haberlo tenido cerca, con sus aciertos y sus contradicciones: “Gracias por no tener miedo. Gracias por haberte animado. Gracias por mostrármelo todo: el bien y el mal. Gracias por haberme permitido estar a tu lado. Habrás cometido pecados mortales también, ¿quién no?… El que esté libre de culpas que arroje la primera piedra”.

Las fotografías que acompañaron la publicación reunieron momentos de ambos y le dieron un marco de recuerdos personales al homenaje. Después de agradecerle por su música, su compañía y su valentía, Fito Páez reservó para el cierre una declaración directa de cariño: “Te amo García Moreno de mi vida. ¡Felices 75!”.