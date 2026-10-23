Una fecha especial para la historia del rock nacional tendrá su celebración en Neuquén. Este viernes, el mismo día en que Charly García cumple 75 años, David Lebón y Pedro Aznar llegarán al estadio Ruca Che con “Serú Girán por Lebón y Aznar”, un espectáculo dedicado a las canciones de una de las bandas más influyentes de la música argentina.

El recital reunirá a dos de los músicos que compartieron aquella formación junto a García y Oscar Moro. Durante más de dos horas, recorrerán un repertorio que sigue vigente décadas después de su creación y que continúa convocando tanto a quienes vivieron la época de Serú Girán como a nuevas generaciones.

El recital coincidirá con el cumpleaños número 75 de Charly García, figura fundamental del rock argentino.

La presentación en la capital neuquina forma parte de una gira que pasó por ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. La propuesta recupera la obra del grupo desde el presente artístico de Lebón y Aznar, acompañados por una banda integrada por Federico Arreysegor en teclados y voces, Fernando Cosenza en guitarras, Matías Sabagh en batería y Fermín Ferraris en teclados.

Entre los clásicos que forman parte del repertorio aparecen “Seminare”, “Canción de Alicia en el país”, “Desarma y sangra”, “Peperina”, “Cinema Verité” y “Frecuencia Modulada”, canciones que permanecen entre las más reconocidas del cancionero argentino.

Lebón y Aznar compartirán escenario con una banda especialmente preparada para acompañar esta gira por el país.

La coincidencia con el cumpleaños de Charly García suma un significado especial al encuentro. Mientras el músico celebra sus 75 años, las composiciones de Serú Girán volverán a sonar en vivo en Neuquén, en una noche que reunirá memoria, música y distintas generaciones alrededor de un legado fundamental del rock nacional.