La presencia de Eva De Dominici vuelve a tomar fuerza en Hollywood tras conocerse que está en la recta final para sumarse a una nueva película de Superman. Radicada en Los Ángeles, la actriz argentina busca quedarse con un rol clave dentro del universo de DC Studios, en un proceso que todavía no está definido.

Según trascendió, Eva De Dominici compite directamente con Adria Arjona, Sydney Chandler y Grace Van Patten por el papel de Máxima, una de las villanas más atractivas del mundo DC. La información fue difundida por The Hollywood Reporter, que detalló que las pruebas finales se están realizando en Atlanta.

En este contexto, la propia actriz había anticipado en un stream que se acercaba “algo fuerte” para su carrera, generando expectativa entre sus seguidores. Ahora, esa frase cobra sentido en medio de una definición que podría marcar un antes y un después en su camino profesional.

El personaje de Máxima, creado por Roger Stern y George Pérez, es una figura compleja dentro de los cómics. Se trata de una reina alienígena con poderes extraordinarios y una relación ambigua con Superman, lo que la convierte en una pieza clave para el desarrollo de la historia.

Las audiciones se llevan adelante bajo la supervisión de James Gunn, quien lidera esta nueva etapa del universo cinematográfico de DC. Aunque no hay confirmación oficial, fuentes cercanas aseguran que la decisión final está cada vez más cerca.

En paralelo, surgió otra versión que ilusiona aún más: el filtrador Jeff Sneider aseguró que Eva De Dominici también estaría siendo considerada para interpretar a la Mujer Maravilla, un rol histórico que quedó vacante tras la salida de Gal Gadot.

Este posible doble escenario ubica a la actriz en una posición privilegiada dentro de la industria. Compartir conversaciones con figuras como Emma Mackey o nuevamente Adria Arjona refleja el nivel de competencia al que logró acceder.

Con antecedentes en producciones como The Cleaning Lady y su crecimiento sostenido en Hollywood, Eva De Dominici enfrenta el momento más determinante de su carrera. Mientras tanto, la expectativa crece y la pregunta sigue abierta: ¿será parte del nuevo universo de Superman?