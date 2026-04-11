La figura de Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la escena tras confirmar nuevos detalles de su ambicioso proyecto audiovisual. La empresaria será una de las protagonistas de Triángulo amoroso, una serie vertical que buscará ficcionalizar su historia sentimental junto a Maxi López.

La propuesta, que mezcla drama con toques de comedia, ya genera expectativas por cómo se abordarán algunos de los episodios más comentados del mundo del espectáculo. Uno de los puntos que más intriga despertó es quién se pondrá en la piel de China Suárez dentro de este universo.

Según reveló la periodista Naiara Vecchio, la elegida es Débora Nishimoto, conocida por su participación en la serie Envidiosa. En la ficción, interpretará a un personaje inspirado en la actriz bajo el nombre de “La China”.

El elenco suma figuras reconocidas del humor y la actuación. Pachu Peña se pondrá en la piel del abogado de Maxi, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles claves dentro de la historia.

A estos nombres se agregan Eugenia Guerty como directora dentro de la ficción, Clara Kovacic interpretando a Daniela Christiansson, y Georgina Barbarossa en el rol de la abogada de Wanda.

La serie también hará guiños al mundo actual del espectáculo, incorporando versiones ficcionadas de figuras mediáticas. Yanina Latorre aparecerá como conductora de un programa de chimentos, acompañada por Pía Shaw como panelista.

Mientras tanto, Wanda no se detiene y ya tiene otro proyecto en camino. Según contó Yanina, la mediática protagonizará una comedia romántica que se estrenará hacia fin de año, sumando así un nuevo desafío en su carrera artística.

El dato más explosivo lo dio la propia Latorre al asegurar que el galán será Agustín Bernasconi. Incluso, recordó rumores de un vínculo previo entre ambos y deslizó que la historia habría tenido capítulos fuera de cámara, algo que también fue respaldado por Majo Martino.