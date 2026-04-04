La visita de Evangelina Anderson a LAM generó un fuerte impacto, pero no solo por sus declaraciones sobre su vida sentimental, sino por un episodio estremecedor que decidió contar por primera vez. En medio de una charla distendida con Ángel de Brito, la modelo sorprendió al revelar una situación de extrema violencia que sufrió una de sus hijas.

Durante la entrevista, Evangelina Anderson habló sin filtros sobre distintos aspectos de su vida, incluyendo su relación con Martín Demichelis y el vínculo que la involucró con Ian Lucas. Sin embargo, el clima cambió por completo cuando la conversación giró hacia su rol como madre.

El hecho ocurrió cuando la familia regresó a la Argentina, en una etapa de alta exposición mediática debido al trabajo de Martín Demichelis como entrenador de River. En ese contexto, una de sus hijas fue víctima de un episodio de violencia escolar que dejó una huella profunda.

Conmovida, Evangelina Anderson relató el momento con crudeza: “Nunca lo conté, pero una de mis hijas... en el primer Superclásico, ganó River y a mi hija la agarraron entre cuatro nenes en la escuela, la rodearon, la tiraron al piso y le empezaron a pegar diciendo ‘Aguante Boca’. Sufrió un hecho de bullying fatal”.

El relato generó un silencio inmediato en el estudio. La modelo continuó explicando que nadie del colegio le informó lo ocurrido. “Cuando la voy a buscar a la escuela, no me avisó nadie lo que había sucedido. Mi hija entró llorando; la tuve que llevar al hospital. Fue todo muy traumático”, detalló.

El dolor no terminó ahí. Según contó Evangelina Anderson, lo que más la afectó fueron las palabras de su hija al intentar entender lo sucedido. “Ella me decía: ‘Mamá, ¿qué culpa tengo yo de ser la hija de Demichelis? No tengo la culpa del trabajo de papá’”, recordó con angustia.

La situación golpeó de lleno a toda la familia. “A mí eso me destruyó. Como familia nos mató”, confesó la modelo, dejando en evidencia el impacto emocional que generó el episodio tanto en ella como en Martín Demichelis.

A pesar de la gravedad del hecho, Evangelina Anderson eligió mantener el tema en privado durante mucho tiempo. Hoy, al hacerlo público, puso el foco en una problemática que atraviesa a muchas familias y dejó al descubierto una historia tan dolorosa como necesaria de contar.