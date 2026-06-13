A sus 49 años, Shakira continúa sorprendiendo con la energía que despliega sobre el escenario en cada presentación. Detrás de sus espectáculos hay una preparación física rigurosa que combina distintas disciplinas y que tiene como principal objetivo mantener un estado físico óptimo sin recurrir a métodos extremos. La cantante encontró en la variedad la clave para sostener su rendimiento a largo plazo.

Lejos de enfocarse únicamente en largas jornadas de gimnasio, la intérprete de éxitos como “Hips Don’t Lie” desarrolla un entrenamiento integral que trabaja diferentes capacidades físicas. Su rutina incluye ejercicios de fuerza, sesiones cardiovasculares y actividades funcionales diseñadas para mejorar tanto la resistencia como la movilidad corporal.

Uno de los pilares del plan de entrenamiento de Shakira es el trabajo de musculación. A través de rutinas específicas, busca fortalecer distintos grupos musculares y proteger su cuerpo de las exigencias que implican las giras, los ensayos y las extensas presentaciones en vivo. La fuerza se convierte así en una herramienta fundamental para prevenir lesiones.

Shakira y una rutina muy exigente

El componente cardiovascular también ocupa un lugar destacado dentro de su preparación. Estos ejercicios le permiten sostener la intensidad durante los conciertos, donde puede pasar varias horas cantando y bailando sin pausas. La resistencia física es esencial para afrontar la demanda que requieren sus shows internacionales.

Sin embargo, hay una actividad que sobresale por encima del resto: el baile. Para Shakira, las coreografías no son solamente una parte artística de sus espectáculos, sino también una forma efectiva de entrenamiento. Cada ensayo implica movimientos que fortalecen músculos, mejoran la coordinación y elevan la capacidad aeróbica.

La flexibilidad es otro aspecto que la cantante trabaja de manera constante. Los ejercicios destinados a mejorar la movilidad articular le permiten ejecutar movimientos complejos con mayor facilidad y reducir el riesgo de lesiones derivadas de la actividad física intensa. Este complemento resulta clave dentro de su preparación diaria.

Shakira y una rutina muy exigente

Especialistas en actividad física destacan que la combinación de distintos estímulos genera beneficios importantes. Entre ellos aparecen la mejora de la condición física general, una mayor motivación para sostener los entrenamientos en el tiempo, la reducción del riesgo de lesiones por sobreuso y la posibilidad de evitar estancamientos en el rendimiento.

El caso de Shakira demuestra que la constancia y la diversidad pueden ser tan importantes como la intensidad. Gracias a un esquema que integra gimnasio, ejercicios funcionales, flexibilidad y baile, la artista mantiene una condición física destacada que le permite seguir brillando sobre los escenarios con la misma energía que la convirtió en una estrella mundial.