La tensión crece dentro de la casa de Gran Hermano 2026 a medida que se acerca una nueva gala de eliminación. Con una placa numerosa y una votación que promete mantener la incertidumbre hasta el último momento, los fanáticos ya comenzaron a especular sobre quién podría convertirse en el próximo participante en abandonar la competencia.

En esta oportunidad, la placa es negativa, una modalidad que suele generar resultados inesperados, ya que el público debe votar al concursante que desea ver fuera del juego. Los nominados de la semana son Campanita, Luana, Majluf, Nigro, Yipio y Zunino, todos expuestos a la decisión de los televidentes.

Mientras los jugadores intentan sostener sus estrategias dentro de la casa, en las redes sociales y distintos espacios digitales ya comenzaron a circular sondeos para medir el pulso de la audiencia. Uno de los relevamientos más comentados fue el realizado por TN, que reflejó una diferencia importante entre los participantes que integran la placa.

¿Quién se va de Gran Hermano?

Según los resultados difundidos, Campanita aparece como la concursante con mayores posibilidades de abandonar Gran Hermano 2026. La participante supera el 50% de los votos en la encuesta, una cifra que la ubica muy por encima del resto de los nominados y que encendió las alarmas entre sus seguidores.

El dato no pasó desapercibido entre los fanáticos del programa, ya que una diferencia tan amplia suele interpretarse como una señal de desgaste en la imagen de un jugador. Sin embargo, la historia del reality ha demostrado en más de una ocasión que las tendencias previas no siempre se trasladan a la votación oficial.

Por ese motivo, desde la producción recuerdan que los únicos votos que tienen validez son los emitidos a través de los canales habilitados por el programa. Las encuestas que circulan en medios y redes funcionan únicamente como una referencia para conocer el humor de parte del público.

¿Quién se va de Gran Hermano?

De cara a la gala del lunes 15 de junio, la expectativa es máxima. Los seguidores de Gran Hermano continúan movilizándose para apoyar a sus favoritos y revertir cualquier escenario que parezca definido de antemano.

Aunque todo parece indicar que Campanita corre con desventaja según los sondeos, la decisión final quedará en manos de los espectadores. Recién cuando se conozcan los resultados oficiales se sabrá quién deberá despedirse definitivamente de la casa más famosa del país.