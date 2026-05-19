La gran pregunta de la noche no pasaba solo por quién se llevaba el oro. Los Martín Fierro 2026 llegaron a Telefe con expectativa, polémicas previas y una transmisión extensa que obligó a mirar otro dato clave: cómo respondió el público durante toda la gala y qué tal le fue al canal con los números de rating.

El arranque fue sólido para la televisión actual. Con Santiago del Moro al frente de la conducción, la ceremonia comenzó con 13.9 puntos de rating, una marca que ya dejaba bien parado al canal en una noche atravesada por discusiones sobre ternas, ausencias y algunas nominaciones que habían generado debate desde antes.

A medida que avanzó la primera parte, el número empezó a crecer. La transmisión trepó hasta los 15.3 puntos y durante buena parte de la gala se sostuvo cerca de esa cifra. Incluso, en distintos tramos logró superar los 16 puntos, una señal importante para Telefe en un contexto donde sostener audiencias masivas se volvió cada vez más difícil.

El momento más fuerte llegó con dos escenas de alto impacto televisivo. La consagración de Wanda Nara como Mejor Conductora y el homenaje a América TV llevaron la medición hasta los 17.2 puntos, uno de los picos más altos de la noche. Ese tramo confirmó que la gala todavía podía generar conversación y retener al público.

Después, el ritmo empezó a mostrar desgaste. Con el correr de las ternas y los discursos, los Martín Fierro 2026 bajaron nuevamente a la zona de los 15 puntos y llegaron a las últimas categorías alrededor de los 13.8. La extensión de la ceremonia comenzó a pesar, sobre todo cuando el horario se acercó a la medianoche.

El plan original era que el Martín Fierro de Oro se entregara cerca de las 23:45, pero la gala se estiró más de lo previsto. Cuando finalmente llegó el premio mayor para Guido Kaczka, el rating rondó los 12.5 puntos. Más tarde, con la transmisión ya pasada de horario, la medición cayó cerca de los 9 puntos.

Más allá de esa baja final, debido a que la entrega cerró en horas de la madrugada, fue una noche positiva con balance favorable para Telefe. Pero no sólo por los números, sino que también debido a que fue el canal con más premios de la noche, con 14 estatuillas. El Trece quedó detrás con 9 y el Oro de Guido Kaczka, mientras que El Nueve y América sumaron cinco reconocimientos cada uno. La TV Pública cerró con dos.