Roberto Pettinato eligió hablar desde un lugar más familiar que judicial. En medio de las denuncias contra Felipe Pettinato por presunta estafa y falsificación de recetas médicas, el conductor se refirió al presente de su hijo y puso el foco en su estado de salud.

La palabra del exintegrante de Duro de Domar llegó después de que la Justicia resolviera que Felipe Pettinato deberá cumplir arresto domiciliario. El caso volvió a instalar su nombre en la agenda pública, no solo por esta investigación, sino también por el antecedente de la condena vinculada a la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo.

Durante una entrevista con Puro Show, Roberto Pettinato fue consultado por cómo se encuentra su hijo tras los últimos movimientos judiciales. Sin profundizar en detalles técnicos, respondió: “Está muy bien, estamos aliviados, no es que estamos contentos porque nadie está festejando nada”. La frase dejó ver una mezcla de calma y prudencia frente a una situación que sigue siendo delicada.

Cuando le preguntaron específicamente por la causa relacionada con las presuntas estafas y falsificaciones, el conductor evitó avanzar sobre algo que, según explicó, no conoce en profundidad. “Eso no sé cómo es, no pensaba dar una nota sobre este tema y no me puse a leer para dar mi opinión”, señaló, marcando distancia de una lectura jurídica del expediente.

El punto más fuerte de su descargo apareció cuando buscó correr la discusión del terreno del escándalo. Roberto Pettinato pidió otra mirada sobre el presente de Felipe Pettinato y sostuvo: “Hay que entender que hay gente que está mal, que está enferma y que tiene sus adicciones”. Con esa frase, intentó plantear que detrás de los titulares hay una situación personal compleja.

En esa misma línea, el conductor fue todavía más directo al hablar del tratamiento que atraviesa su hijo. “Lo toman como una bol… y mi hijo es una persona que está con una adicción, está enfermo y está en tratamiento”, remarcó, molesto por la forma en que muchas veces se aborda públicamente el caso.

Por ahora, Roberto Pettinato no quiso dar una opinión cerrada sobre la denuncia puntual, pero sí dejó clara la posición familiar: acompañar a Felipe Pettinato en un proceso marcado por la Justicia, la exposición y la salud. Su testimonio no apagó la gravedad del expediente, aunque sí buscó mostrar el costado más íntimo de una historia que sigue bajo la mirada pública.