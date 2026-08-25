La salida de Ian Lucas de la conducción de MasterChef Kids generó sorpresa, especialmente porque durante las últimas semanas había circulado con fuerza la posibilidad de que el influencer se pusiera al frente del reality infantil de Telefe. Sin embargo, Yanina Latorre contó en Sálvese quien pueda una versión diferente sobre lo ocurrido y explicó qué habría provocado el cambio de planes.

Según la información que manejó la periodista, el canal de las pelotas sí tuvo conversaciones con Ian Lucas, aunque nunca llegó a realizarle una propuesta formal para que fuera el conductor del programa. La idea habría aparecido dentro de las distintas alternativas que se analizaron, pero rápidamente surgieron dudas respecto de si era el momento indicado para darle semejante responsabilidad.

En ese sentido, Yanina Latorre fue contundente al explicar la postura que habría tomado Telefe durante las negociaciones. “Se apuraron en barajar la idea de que sea conductor. Se dieron cuenta que lo quieren, pero está muy verde para ser conductor de un proyecto grande en el prime time”, afirmó la panelista, dejando en claro que el canal mantiene interés en el influencer.

El panorama habría comenzado a complicarse cuando aparecieron otras posibilidades para Ian Lucas dentro de la programación. De acuerdo con lo relatado por Yanina Latorre, desde el entorno del influencer se habría instalado la expectativa de que pudiera ocupar un lugar destacado en producciones como Popstars o MasterChef, mientras que las propuestas que manejaba la señal eran diferentes.

“Telefe cree que Ian y su representante operaron para que se hable de Popstars y MasterChef, le ofrecieron otras cosas y a ellos les parecen poca cosa”, explicó Yanina Latorre al revelar cómo habría interpretado el canal los movimientos realizados alrededor del nombre de Ian Lucas. La diferencia entre las pretensiones y las alternativas disponibles terminó generando tensión.

Entre las opciones que se habrían puesto sobre la mesa apareció una participación relacionada con MasterChef Kids, aunque tampoco habría convencido al influencer. El punto de mayor conflicto, según la versión de la conductora de Sálvese quien pueda, estuvo relacionado con el lugar que tendría dentro del ciclo y no con una falta de interés de Telefe por trabajar con él.

Guerra por la conducción de Masterchef Kids

“A Ian le parece poca cosa ser jurado”, sentenció Yanina Latorre, una frase que resumió la distancia entre lo que esperaba Ian Lucas y lo que el canal estaba dispuesto a ofrecerle. De esta manera, la conducción de MasterChef Kids quedó finalmente fuera de sus planes, pese a que durante un tiempo había sido señalado como uno de los posibles nombres para ocupar ese lugar.

Mientras tanto, Telefe no habría descartado a Ian Lucas para futuros proyectos, aunque por ahora no estaría dispuesto a colocarlo al frente de una producción de gran escala en el prime time. La conducción de MasterChef Kids quedará en manos de Verónica Lozano, mientras el influencer continúa siendo seguido de cerca por la señal para encontrar una propuesta que encaje mejor con sus expectativas.