La última edición de los Martín Fierro volvió a dejar mucha tela para cortar. Más allá de los premios, los looks y las celebridades que desfilaron por la alfombra roja, hubo distintas situaciones que generaron revuelo puertas adentro del evento. Y una de las figuras señaladas en las últimas horas fue nada menos que La Joaqui.

La cantante urbana quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que el periodista Fede Flowers expusiera públicamente una actitud que, según denunció, tuvo con varios cronistas durante la cobertura de la gala. Todo ocurrió en plena alfombra roja, uno de los momentos más esperados por los medios y los fanáticos.

A través de sus redes sociales, Flowers compartió una foto donde aparece La Joaqui junto a Luck Ra y Maxi López, y lanzó un durísimo descargo contra la artista. El periodista aseguró que la cantante evitó hablar con parte de la prensa y tuvo un trato distante con varios trabajadores acreditados en el evento.

La fuerte polémica que generó La Joaqui

“Así toda la alfombra. Pedazo de soberbia y poco empática con los cronistas que cubrimos la alfombra roja”, escribió el comunicador en su cuenta de X. Sus palabras rápidamente generaron repercusión y abrieron un debate en redes sociales sobre el comportamiento de algunas figuras públicas frente a los medios.

Pero Flowers no se quedó ahí y profundizó todavía más sus críticas hacia La Joaqui. Según relató, no sería la primera vez que ocurre una situación similar. “Selectiva de medios y siempre tan subida al pony Joaquina. Tercer año que hacés lo mismo”, disparó el periodista, visiblemente molesto por lo sucedido.

En medio de una ceremonia cargada de tensión, escándalos y cruces indirectos, el episodio no pasó desapercibido. De hecho, varios usuarios en redes comenzaron a opinar sobre la relación entre los artistas y la prensa, especialmente en eventos tan masivos y expuestos como los Martín Fierro.

La fuerte polémica que generó La Joaqui

Por el momento, La Joaqui decidió mantener silencio y no hizo referencia pública a las acusaciones de Flowers. Tampoco Luck Ra ni el entorno de la cantante salieron a aclarar lo sucedido durante la cobertura de la gala que reunió a gran parte de la farándula argentina.

Mientras tanto, la polémica sigue creciendo en redes y suma un nuevo capítulo a una noche que dejó más de un escándalo. Como suele ocurrir en este tipo de eventos, cualquier gesto queda bajo la lupa y termina generando repercusiones inesperadas alrededor de las figuras más populares del espectáculo.