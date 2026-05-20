Las versiones de una fuerte crisis entre Cristina Pérez y Luis Petri explotaron en las últimas horas luego de un mensaje incendiario de Jorge Rial en redes sociales. El conductor deslizó una supuesta infidelidad y puso a la pareja en el centro de todas las miradas, generando un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo y la política.

Todo comenzó cuando Rial publicó un comentario cargado de ironía que rápidamente se viralizó. Sin mencionar directamente a los protagonistas, dejó entrever que un importante dirigente político habría descubierto una traición amorosa por los medios. Las especulaciones apuntaron inmediatamente hacia Luis Petri y su vínculo con la periodista de Telefe.

El escándalo tomó una dimensión aún mayor porque desde hace tiempo circulaban rumores de tensiones dentro de la relación. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos había salido a responder públicamente. Por eso, la aparición conjunta en los premios Martín Fierro se convirtió en uno de los momentos más esperados de la noche.

¿Se acerca el fin del amor?

En diálogo con PrimiciasYa, Cristina Pérez fue contundente al negar cualquier tipo de separación. “¡No! Nosotros gracias a Dios estamos felices y más unidos que nunca”, aseguró frente a las cámaras, intentando desactivar todas las versiones que crecieron durante las últimas horas.

La conductora también dejó en claro que atraviesa un gran momento sentimental con el actual ministro. “Cómo no voy a estar enamorada”, expresó con una sonrisa, mientras se mostraba muy cercana a Luis Petri durante toda la gala. Los gestos de complicidad entre ambos fueron interpretados como una respuesta directa a los rumores.

Además, Cristina Pérez recordó el tiempo que llevan juntos y destacó la solidez de la relación que construyeron. “Ya casi cinco años juntos, tres de casados... muy felices. La elección de nuestras vidas”, comentó, dejando en evidencia que buscan sostenerse unidos pese a la exposición mediática.

¿Se acerca el fin del amor?

Por su parte, Luis Petri también decidió tomar la palabra y respaldó públicamente a su esposa. “Compartimos la vida, nos amamos”, afirmó el funcionario, evitando profundizar sobre las versiones de infidelidad que circularon en las redes y algunos programas de televisión.

Mientras tanto, el mensaje de Jorge Rial sigue generando repercusiones y alimentando el debate en el ambiente artístico. Aunque la pareja intentó mostrarse sólida y enamorada, el tema promete seguir dando que hablar en los próximos días.