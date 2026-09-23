La cercanía entre Fito Páez y Sofía Gala volvió a aparecer en una conversación televisiva, esta vez con el músico dispuesto a explicar cómo vive ese vínculo. Frente a Mario Pergolini, el artista cuestionó las interpretaciones sobre su intimidad y terminó dando una definición que incluyó un comentario inesperado sobre lo que podría pasar más adelante.

La charla en Otro día perdido llegó a ese terreno a partir de sus relaciones anteriores. Al escucharlo referirse a sus exparejas, el conductor le señaló: “Es muy raro cómo hablás de tus exmujeres, con alguna tenés que estar mal. No puede ser”. Esa observación abrió un intercambio sobre los afectos y la imagen que el público conserva de ellos.

Con esa pregunta sobre la mesa, Fito Páez evitó profundizar en sus historias pasadas: “Pasaron muchos años igual. Es un tema que prefiero no tocar. Las cosas se mueven, la vida cambia, pasan muchas cosas”. Pergolini insistió sobre la percepción que queda desde afuera: “Todos tenemos presente como que siguen estando”. El músico encontró allí una conexión con los rumores más recientes.

Para explicar esa distancia entre lo que vive y lo que se interpreta, recurrió a su relación con la actriz. “Es como el imaginario popular. Es como el romance que nos armaron con Sofía Gala, que empezaron a hablar de eso. Pobre Sofi, ella tuvo que salir a explicar y estuvo bien. No la jodan”, expresó, respaldando las aclaraciones que ella había dado.

Desde su lugar, Pergolini recordó qué había alimentado las versiones: “Se los veía muy seguido juntos. Iban a todos lados juntos”. Las apariciones compartidas con Sofía Gala quedaron así en el centro de la conversación. Para el conductor, esa frecuencia explicaba las especulaciones; el invitado, en cambio, se dispuso a precisar qué significaba esa compañía para él.

La respuesta de Fito Páez fue directa: “Somos amigos, después puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos y eso también está bueno”. Con esas palabras descartó un romance actual, aunque evitó cerrar cualquier posibilidad futura. El énfasis estuvo puesto en reconocer el valor de la amistad que mantienen, sin presentar esa cercanía como una relación de pareja.

Su comentario sobre el futuro no incluyó planes ni una promesa sentimental. Lo que eligió confirmar fue el vínculo que hoy comparte con Sofía Gala, junto con un pedido para que ella no tenga que seguir dando explicaciones. Después de haber salido a aclarar las versiones por su cuenta, la actriz encontró un respaldo público en las palabras del músico.