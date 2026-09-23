Una amistad de Juan Otero terminó convirtiéndose, según revelaron en LAM, en una situación de amenazas que también alcanzó a Flor Peña. Pepe Ochoa contó que habló con la actriz y reconstruyó un episodio que habría incluido exigencias de dinero y presiones para impedir que cierta información llegara a los medios.

Las consecuencias, de acuerdo con el panelista, todavía afectan al joven. “Para Juan es un tema sensible, sigue sin superarlo. Fue también una estafa emocional. Le pedían cada cuatro días 500 dólares”, aseguró. Ese pedido periódico habría formado parte del hostigamiento que sufrió cuando tenía 14 años.

Para explicar cómo Juan Otero conoció a la chica señalada, Ochoa relató: “Hoy hablé con Flor; me confirmó toda la historia. Flor hace tres o cuatro años se mudó a un barrio privado de Pilar, donde había un grupo de vecinos con los que se hizo amigos. Abrió las puertas de su casa y Juan, de 14 años, se hizo íntimo de una chica, Cande, de entre 17 y 18 años”.

Los faltantes en la vivienda y consumos desconocidos en su tarjeta alertaron a Flor Peña. La explicación llegó después: “En un momento, Juan le contó que Candela, su amiga, y su mamá lo tenían amenazado, extorsionándolo con una situación; ahí descubrió que, además, le pedían plata si no iban a contar eso a los medios”, sostuvo el periodista.

El paso siguiente fue buscar asistencia legal, aunque reunir pruebas presentaba dificultades. “Lo tuvieron cuatro meses a Juan extorsionado, por eso Peña llamó a su abogado para armar una causa penal, que al principio era difícil porque no tenían una prueba concreta. Las amenazas eran en persona. No era nada grave en particular, pero era un adolescente y se asustó”, explicó Ochoa.

La investigación tomó otro rumbo cuando los mensajes alcanzaron a Flor Peña. “El tema empezó a crecer y una cuenta empezó a extorsionar a Flor con cosas de ella”, indicó. Luego detalló: “Dan con que ese usuario tenía el IP en la casa de esta familia. Hubo allanamientos, donde secuestran teléfonos y computadoras, de ahí extraen las pruebas y arranca la causa penal”.

Sobre el desenlace judicial, el panelista afirmó: “Ellos terminaron aceptando los delitos para no ir a un juicio oral por presuntas estafas, amenazas y extorsión y así no tener una pena máxima”. Según la información difundida en el programa, la madre de la joven recibió una condena.

Para Juan Otero, sin embargo, el avance de la causa no habría significado dejar atrás lo vivido. El relato de Ochoa puso el foco en esa dificultad: las exigencias económicas provenían de personas cercanas, dentro de un vínculo de confianza que el adolescente había construido en su propio barrio.