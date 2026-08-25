Una aventura sobre esquíes terminó de confirmar el presente sentimental de Lolo Poggio. La influencer viajó a Bariloche para descubrir la nieve por primera vez y convirtió la escapada en una experiencia romántica junto a Nick Sicaro, su nuevo novio, con quien recientemente decidió hacer pública la relación.

Rodeada por las montañas y un paisaje completamente blanco, la hermana de Julieta Poggio se mostró abrigada y sonriente en distintas postales. El álbum incluyó momentos en soledad, imágenes de la pareja muy cerca y escenas espontáneas que reflejaron la intimidad alcanzada durante los días que compartieron en el sur argentino.

La actividad más desafiante llegó cuando la joven se animó a esquiar. Nick Sicaro, exparticipante de Gran Hermano y con mayor experiencia en la nieve, fue quien registró parte del recorrido y permaneció cerca mientras ella intentaba dominar los movimientos. El video dejó ver sus primeros avances y el entusiasmo con el que atravesó el aprendizaje.

Lolo Poggio eligió acompañar las fotos con una dedicatoria que vinculó directamente la emoción por conocer el destino con su flamante relación. “Me vine a la nieve por primera vez. Que linda es y que lindo sos”, escribió en Instagram, donde expuso sin rodeos el lugar especial que ocupa Nick en esta nueva etapa.

Desde los comentarios, el joven respondió con el mismo tono y reforzó el clima amoroso de la publicación. “Que feliz me pone poder compartir esto con vos, gracias por ser como sos, sos increíble! Te (emoji de corazón)”, expresó. El intercambio rápidamente despertó reacciones entre sus seguidores, que celebraron la complicidad que ambos mostraron durante el viaje.

La historia había dejado de ser un secreto poco antes de esta escapada. Durante una emisión del ciclo de streaming Todo lo Contrario, sus compañeros quisieron saber si estaban enamorados y los dos contestaron que sí. Aquella respuesta provocó festejos en el estudio y funcionó como la primera confirmación pública de un vínculo que, hasta entonces, mantenían con mayor reserva.

Bariloche se transformó así en el escenario de sus primeras vacaciones luego de blanquear el romance. Entre aprendizajes, paisajes invernales y mensajes cariñosos, Lolo Poggio y Nick Sicaro demostraron que ya no buscan esconderse: el viaje no solo le permitió a ella cumplir el deseo de conocer la nieve, sino también mostrar cuánto se consolidó la pareja.