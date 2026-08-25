Valentina Pergolini sorprendió al aparecer entre las participantes del casting de Popstars, el reality musical que regresó a la pantalla de Telefe. La joven de 20 años, hija menor de Mario Pergolini y la psicóloga Dolores Galán, se presentó sin recibir un trato diferente por su apellido y consiguió superar la exigente instancia presencial.

Mucho antes de ingresar al programa, Valentina Pergolini ya había comenzado a construir su propio recorrido dentro de las artes escénicas. Tras participar de audiciones abiertas, quedó seleccionada para interpretar a Anna en la comedia musical Despertar de Primavera, dirigida por Fernando Dente en el Teatro Ópera. Sobre aquella oportunidad había confesado: “La verdad es que estoy cumpliendo un sueño y no puedo creer que se me haya dado de esta manera”.

Para llegar al escenario de Popstars, la aspirante atravesó un proceso de selección virtual que se extendió durante seis meses. Solo 3.000 jóvenes accedieron a la etapa presencial y debieron cantar durante 30 segundos a capella frente a los coaches. La hija del conductor realizó el mismo recorrido que las demás participantes y esperó su turno dentro de las filas del estadio.

Sobre el escenario, Valentina Pergolini apareció con el número 2274 colgado del cuello y eligió Baby One More Time, uno de los grandes éxitos de Britney Spears. La breve interpretación le permitió mostrar su voz sin acompañamiento instrumental. El desempeño fue suficiente para convencer a los encargados de la selección y mantenerla dentro de la competencia.

Mientras esperaba conocer el resultado, la hija de Mario Pergolini habló con las cámaras sin hacer referencia a su familia ni buscar destacarse por fuera de la audición. “Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta”, expresó acerca del clima que encontró entre las miles de aspirantes convocadas.

El momento decisivo llegó cuando Nicolás Vázquez comenzó a leer los números de las concursantes elegidas para avanzar. Entre las seleccionadas apareció el 2274, confirmando que la interpretación del tema de Britney Spears había superado el corte. Su reacción dejó ver la emoción por continuar dentro de un formato en el que deberá enfrentar nuevas evaluaciones.

A diferencia del perfil desarrollado por Mario Pergolini en la televisión y la radio, Valentina eligió orientar su carrera hacia el canto, la actuación y el teatro musical. Su aparición en Popstars reveló una faceta poco conocida de la familia y confirmó que aquella experiencia en la avenida Corrientes no había sido aislada. Ahora buscará convertir su formación previa en una oportunidad para consolidar una identidad artística propia.