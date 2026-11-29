Silvina Escudero tenía 22 años cuando le tocó acercarle a Diego Maradona una camiseta para que se la firmara a Mike Tyson en La Noche del 10. Lo que recordó en PH, Podemos Hablar (Telefe) fue la incomodidad que sintió al quedar junto al boxeador en plena transmisión desde el Luna Park y la rapidez con la que intervino el conductor.

“Mike Tyson me quiso levantar”, contó la bailarina en el ciclo de Andy Kusnetzoff. “En La Noche del 10 yo era una de las Diegotas. Me acuerdo de las canciones que Diego le cantaba a Claudia, porque en ese momento la quería reconquistar. Y vimos a todos... a Xuxa, Sabina, Pelé...”, recordó. “Mike Tyson”, aportó Kusnetzoff al repasar los invitados que había recibido Maradona en Canal 13.

Así ubicó Silvina Escudero la escena: “Cuando vino Mike estábamos haciendo el programa en el Luna Park; creo que era el último programa -siguió-. diego le estaba haciendo la nota a Mike Tyson. Esto fue en el 2005, Diego estaba espectacular, su mejor momento. Hasta que llegó el momento en que había que acercarle la camiseta a Diega para que la firme y se la regale a Tyson. Y me tocó a mí: yo era Diegota. Dentro de las bailarinas, éramos diez Diegotas, y yo era una de ellas".

“Entro a cuadro, me acerco y Mike me toca acá la cintura. ¡Estábamos en vivo, al aire! Su mano me ocupaba todo mi costado, hoy estaría censurado. Yo me quedé así, paradita, como tiesa. Diego lo ve y dice ‘¡No, pará, es mi amiga!’ Y él dice ‘Ah, perdón, perdón’, me suelta. Otra época. Me suelta pero me dio incomodidad. Yo tenía 22 años. Hoy nadie haría eso. Y si no, le agarraría la mano y le diría ‘¿qué estás haciendo?’”, relató la artista.

La segunda parte del encuentro ocurrió durante la despedida. “Sigue el programa y a lo último, cuando se va Mike con Diego, las bailarinas estábamos haciendole como un pasillito y se ve que Mike me dice ‘Come with me’, tipo, ‘venite al camarín conmigo’. Tal fue así que al día siguiente me empiezan a llmar de Intrusos. Yo era ignota completamente, o sea, una bailarina más del ensamble. Y ahí quedó”, precisó Escudero.

Antes de recordar a Mike Tyson, la bailarina había contado que vendió fotos de sus pies. “¿Cuánto vale una foto de un pie de Escudero? ¿En dólares?”, le había preguntado Kusnetzoff. Al volver sobre aquella noche de 2005, Silvina Escudero pudo poner en palabras algo que entonces, frente a las cámaras, expresó quedándose quieta. Según recordó, fue Maradona quien advirtió su incomodidad y le pidió al invitado que parara.