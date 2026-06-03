La tristeza golpeó de lleno a Silvina Escudero, quien utilizó sus redes sociales para comunicar una dolorosa pérdida personal. La artista confirmó el fallecimiento de Mulata, la perra que la acompañó durante 16 años y que se había convertido en una presencia inseparable en cada etapa de su vida.

A través de una extensa publicación en Instagram, Silvina Escudero abrió su corazón y recordó el vínculo único que construyó con su mascota. Junto a una serie de fotografías que retratan momentos compartidos durante más de una década, expresó el profundo vacío que siente tras la partida de quien definió como una de las presencias más importantes de su historia.

“Dieciséis años de amor puro. Mulatita mía, llegó el momento de despedirte y solo puedo agradecerte”, escribió la bailarina en el comienzo de su mensaje. Luego repasó los innumerables recuerdos que acumularon juntas, desde viajes y temporadas laborales hasta apariciones en desfiles y campañas publicitarias.

La panelista destacó además el apoyo emocional que recibió de su compañera de cuatro patas en los momentos más complejos. “Mi vida fue mejor porque estaba con vos. Gracias por ayudarme a atravesar cada miedo, cada nuevo desafío”, manifestó, dejando en evidencia el papel fundamental que tuvo Mulata en su crecimiento personal y profesional.

Conmovida, Silvina Escudero también recordó cómo su perra fue incorporando con cariño a cada nuevo integrante de la familia. “Fuiste la pionera de esta manada”, señaló, al tiempo que valoró el amor incondicional que brindó durante toda su vida, tanto a los animales rescatados como a quienes formaron parte de su entorno más íntimo.

En uno de los pasajes más emotivos del texto, la artista reconoció que todavía le cuesta aceptar la realidad. “Hoy un pedazo de mi corazón se va con vos” y “Aún no caigo en esta nueva realidad”, escribió. Sus palabras rápidamente generaron miles de reacciones y mensajes de apoyo por parte de seguidores y colegas del espectáculo.

La despedida continuó en una segunda publicación, donde compartió nuevas imágenes junto a Mulata y resumió el amor que las unió con una frase cargada de sensibilidad: “Mi reina eterna. Nariz con nariz, desde el primer respiro hasta el último”. El posteo volvió a reflejar el enorme dolor que atraviesa la bailarina en este momento.

Esta pérdida llega en un período especialmente sensible para Silvina Escudero, quien meses atrás también confirmó su separación de Federico, tras nueve años de relación y dos de matrimonio. Aunque aclaró que la ruptura no estuvo vinculada a terceros ni a conflictos puntuales, reconoció que atravesó situaciones muy difíciles. Ahora, mientras enfrenta otro duro golpe emocional, encuentra en el cariño de sus seguidores un sostén para transitar este complejo capítulo de su vida.