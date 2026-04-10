La vida de Darío Lopilato dio un giro abrupto luego de sufrir un accidente mientras jugaba al fútbol el pasado 1 de abril. Lo que parecía un episodio menor terminó con el actor en una clínica y pasando por el quirófano, generando preocupación entre sus seguidores.

Fiel a su estilo descontracturado, Darío Lopilato decidió llevar tranquilidad desde sus redes sociales, donde compartió un video desde la clínica en el que relató con humor lo ocurrido. A pesar del contexto, eligió no perder la sonrisa.

“Metí la pata. Literalmente”, lanzó entre risas. Luego detalló la gravedad de la lesión: “Hay gente que se fractura, hay gente que se rompe los ligamentos, vos te rompiste los huesos, los ligamentos, las venas, placa, tornillo, bulones, alambres, de todo”.

Detrás de su relato distendido, el cuadro fue complejo. Los médicos debieron colocarle varios elementos en la pierna, lo que implica una recuperación prolongada. Ahora, Darío Lopilato deberá afrontar un proceso de rehabilitación con reposo estricto y sesiones de kinesiología.

Agradecido por el apoyo recibido, el actor también se tomó un momento para reconocer a quienes lo acompañaron en este difícil momento. “Gracias por todas las oraciones, gracias por los mensajes y a muchos amigos que estuvieron presentes”, expresó.

Además, destacó especialmente al equipo médico que lo asistió: “También agradezco al cuerpo de cirugía de la clínica Zabala, muchas gracias por la paciencia que me han tenido”, agregó con sinceridad.

En medio de la recuperación, Darío Lopilato sorprendió al contar que intentó retomar su rutina laboral casi de inmediato. Incluso quiso volver a grabar su programa “Viralizados”, que se emite por América TV, pero los médicos se lo impidieron.

A pesar de este freno obligado, el actor llevó tranquilidad sobre su continuidad laboral. Según explicó, las autoridades del canal le aseguraron que el ciclo seguirá al aire cada domingo, acompañándolo mientras atraviesa este proceso.