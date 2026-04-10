Ya empezó la cuenta regresiva para una nueva entrega de los premios Martín Fierro de la Moda, que este año se celebrarán el domingo 26 de abril. La gala volverá a reunir a las figuras más destacadas del mundo fashion y estará conducida por Valeria Mazza e Iván de Pineda.

En la previa del evento, este viernes 10 de abril Luis Ventura pasó por A la Barbarossa (Telefe) y, junto a la modelo, fue el encargado de dar a conocer la lista completa de nominados en las 19 ternas.

Estos son los nominados al Martín Fierro de la Moda:

Mejor Diseñador/a Moda Femenina

Javier Saiach

Evangelina Bomparola

Marcelo Senra

Juan Hernández Daels

Mejor Diseñador Moda Masculina

Matías Carbone

Nicolás Zaffora

Sebastián Raimondi

Mejor Maquillador/a

Mabby Autino

Vero Luna

Gervasio Larrivey

Mejor Peluquero

Max Jara

Mauro Max de Brito

Facu Díaz (Niche Studio)

Cristian Rey

Mejor Estilista

Mariana García Navarro - Nacho García Rocha

Romina Giangreco

Celina Lattanzio (Negra Negra)

Nuevo Talento de la Moda

Valentina Schuchner

Luz Ballesteros

Anushka Elliot

Mejor Influencer de Moda

Zaira Nara

Stephanie Demner

Zuzu Codeu

Mejor Estilo Femenino en Streaming

Momi Giardina (Telefe - Luzu)

Evelyn Botto (Olga)

Flor Jazmín Peña (Luzu)

Nati Jota (Telefe - Olga)

Mejor Estilo Masculino en Streaming

Santi Talledo (Telefe - Luzu)

Grego Rossello (Telefe)

Fer Dente (Olga)

Nacho Elizalde (Olga)

Mejor Estilo en Redes

Carolina “Pampita” Ardohain

Valentina Zenere

Martita Fort

Tefi Russo

Mejor Estilo en Conducción Femenina (Programa Diario)

Verónica Lozano (Cortá por Lozano)

Yanina Latorre (SQP)

Mariana Fabbiani (DDM)

Flor de la V (Los Profesionales)

Mejor Estilo en Conducción Femenina (Programa Semanal)

Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha)

Juana Viale (Almorzando con Juana)

Teté Coustarot (Argentina de Película)

Josefina “China” Ansa (Lado V)

Mejor Estilo en Conducción Masculina

Mario Pergolini (Otro Día Perdido)

Iván de Pineda (Pasapalabra)

Héctor Maugeri (+Caras)

Ángel de Brito (LAM)

Mariano Iúdica (Polémica en el Bar)

Mejor Estilo Panelista Femenina

Sol Pérez (Gran Hermano)

Carolina Molinari (Puro Show)

Analía Franchín (A la Barbarossa)

Mejor Estilo Panelista Masculino

Hernán Drago (Los 8 Escalones)

Fabián Paz (DDM)

Lizardo Ponce (SQP)

Gastón Trezeguet (GH)

Actriz con Mejor Estilo en Ficción

Griselda Siciliani (Envidiosa)

Monna Antonópulos (Menem)

Julieta Zylberberg (Yiya)

Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor con Mejor Estilo en Ficción

Benjamín Vicuña (Corazón Delator)

Franco Masini (El Retorno)

Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor Estilo Femenino en Big Show

Lali Espósito (La Voz Argentina)

Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)

Wanda Nara (MasterChef Celebrity)

Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 Escalones)

Mejor Estilo Masculino en Big Show

Ale Sergi (La Voz Argentina)

Nico Occhiato (La Voz Argentina)

Luck Ra (La Voz Argentina)