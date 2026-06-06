La muerte de Indio Solari generó una profunda tristeza en el mundo de la música argentina y dejó un vacío inmenso entre sus seguidores. Sin embargo, en medio del impacto por la noticia, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tomaron una decisión que emocionó a los fanáticos: mantener el concierto programado para este sábado en Comodoro Rivadavia y transmitirlo en vivo para todo el país.

La banda fundada por Indio Solari en 2004 confirmó la noticia mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. Allí expresaron el difícil momento que atraviesan tras el fallecimiento del artista, ocurrido este viernes en su casa de Parque Leloir, y compartieron las razones que los llevaron a continuar con la presentación.

“Estamos en shock. Como todos”, señalaron en el mensaje. Además, reconocieron que el golpe emocional fue enorme y que todavía intentan asimilar la partida de quien fue el líder y alma del proyecto musical que marcó a varias generaciones.

En el mismo texto, los músicos explicaron que la posibilidad de suspender el recital fue evaluada, pero finalmente eligieron reunirse con el público. “No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos. Decidimos mantener el concierto de mañana y aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos”, manifestaron.

La banda también anticipó que el espectáculo tendrá una carga emotiva completamente distinta a la imaginada originalmente. “No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio”, agregaron en una de las frases más conmovedoras del comunicado.

El recital comenzará a las 21 en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia y promete convertirse en una verdadera ceremonia de despedida. Lo que inicialmente iba a ser el debut de Los Fundamentalistas en la Patagonia adquirió ahora un significado mucho más profundo para los miles de seguidores que viajaron desde distintos puntos del país.

Los Fundamentalistas van a tocar

Entre quienes difundieron el mensaje también estuvieron los integrantes Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Ramiro López Naguil, Sergio Colombo, Miguel Ángel Tallarita, Déborah Dixon y Luciana Palacios, quienes compartieron el comunicado en sus cuentas personales.

La noticia de la muerte de Indio Solari sorprendió a gran parte del grupo y del equipo técnico cuando acababan de aterrizar en el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi. Desde entonces, el show dejó de ser un simple concierto para transformarse en un homenaje histórico que reunirá a la comunidad ricotera en una despedida cargada de emoción y simbolismo.