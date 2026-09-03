El estado de salud de Gabriela Trenchi volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la empresaria revelara que atraviesa un nuevo empeoramiento físico. En diálogo con Marina Calabró en El Observador, contó que deberá realizarse distintos estudios para determinar qué está sucediendo en una zona de su cuerpo que continúa generándole fuertes molestias.

La damnificada explicó que los próximos días estarán marcados por controles médicos. “Ahora estoy empeorando, mañana me hago un ecodoppler y el sábado una resonancia. El martes voy a ir a ver a un especialista para ver si es líquido o duro lo que tengo. Van a evaluar eso”, relató Gabriela Trenchi, preocupada por la evolución de los síntomas.

Al referirse al origen de sus problemas, la empresaria volvió a apuntar contra Aníbal Lotocki y aseguró que durante la intervención recibió un material que, según su testimonio, nunca había solicitado. “Lotocki, aparte, me colocó ese veneno en las pantorrillas, por eso tengo pelotas de cada lado”, sostuvo durante la entrevista con Marina Calabró.

En ese sentido, Trenchi remarcó que su pedido al cirujano había sido puntual y que no contemplaba la utilización de esa sustancia. “Yo eso no lo pedí, no pedí nada de ese material, no me interesaba y mis piernas me gustaban. Yo solo quería los tensores en la cola para levantar la cola, no ese veneno. Ese tipo está mal de la cabeza”, expresó.

La mujer también cuestionó públicamente a Majo Favarón, esposa de Aníbal Lotocki, por sus publicaciones en redes sociales y por la manera en que responde a las acusaciones de las personas que aseguran haber sufrido consecuencias tras pasar por el consultorio del médico. “Todavía le da la cara de seguir diciendo que yo miento”, lanzó con dureza.

Además, Gabriela Trenchi aseguró que existen irregularidades relacionadas con su historia clínica y reclamó que la Justicia avance contra todos los responsables. “Él arregló la historia clínica como hace con todo, ojalá ahora se le venga una condena fuerte y la puedan tocar a ella. Es un problema que el marido sea un asesino, yo no tengo la culpa”, afirmó.

Otra victima que no para de sufrir

Su relato tomó todavía más dramatismo cuando describió lo que, según ella, atravesaron otras pacientes de Aníbal Lotocki. “Él nunca apareció, hace con todas lo mismo: un abandono que, o te morías en la clínica, o te morís afuera, o a los años te vienen cosas y nunca se hace cargo”, manifestó la empresaria.

En el cierre, Gabriela Trenchi volvió a referirse al material que, según sostiene, permanece en su organismo y que sería responsable de parte de sus padecimientos. “Lo que yo tengo es por el veneno que él me puso, que quiere salir del cuerpo”, concluyó. Mientras tanto, Aníbal Lotocki continúa detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, con prisión preventiva tras su procesamiento por homicidio simple en la causa vinculada a Cristian Zárate.