El periodista Horacio Pagani atravesó un inesperado momento de preocupación por su salud y debió ser intervenido quirúrgicamente. La situación fue descubierta a partir de un estudio médico de rutina, que permitió detectar una obstrucción en una de sus arterias carótidas. Ante ese panorama, los especialistas determinaron que era necesario colocarle un stent.

Desde la clínica, el integrante de Bendita decidió llevar tranquilidad y contó personalmente lo sucedido. A través de un video publicado en sus redes sociales, Horacio Pagani explicó que el problema fue encontrado durante un control y que, si bien debió pasar por una cirugía, su cuadro no revestía la gravedad que muchos podían imaginar.

“Hola, amigos. Aquí estoy. No es nada del otro mundo. Me pusieron un stent aquí en la carótida porque estaba tapada. Fue en un examen de rutina donde se vio esto y bueno, lo tuve que hacer”, relató el periodista frente a la cámara. Además, explicó que la arteria se encontraba “bastante tapada” y que eso podía generar consecuencias si no era tratado.

Con su particular manera de comunicarse, Pagani también buscó transmitir calma respecto de su recuperación. “No es una operación muy grande, pero la tenía bastante tapada y eso puede traer consecuencias. Ya mañana seguramente me van a dar el alta. Estamos todos bien”, expresó el histórico periodista, quien permanece internado luego de la intervención.

La noticia rápidamente generó preocupación entre sus seguidores y colegas, que comenzaron a enviarle mensajes de apoyo apenas conocieron lo ocurrido. Consciente de la repercusión que había generado su estado de salud, Horacio Pagani aprovechó el mismo video para agradecer las muestras de cariño recibidas durante las horas posteriores a la operación.

“Agradezco a todos los llamados y toda la gente que se preocupó y a todos los seguidores. Pronto estaremos en carrera nuevamente. ¡Salud!”, manifestó el periodista, dejando en claro que espera retomar cuanto antes sus actividades habituales tanto en radio como en televisión.

Horacio Pagani fue operado de urgencia

En mayo, además, Horacio Pagani había protagonizado uno de sus momentos más desopilantes en los medios a raíz de una apuesta vinculada con Franco Colapinto. Durante Nuestra mañana, por Radio Mitre, había prometido que les daría un beso a sus compañeros si el piloto argentino terminaba una carrera dentro de los nueve primeros lugares.

La promesa finalmente tuvo que cumplirse cuando Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de Miami. Marcelo Bonelli fue quien recibió el inesperado beso en pleno programa, mientras que la escena provocó risas entre los presentes y rápidamente se viralizó. Ahora, los seguidores de Horacio Pagani esperan que su recuperación avance favorablemente y que pueda volver pronto a los estudios.