El desgarrador relato de Gladys La Bomba Tucumana sobre la muerte de su novio

El dolor y la tristeza se convirtieron en parte de la vida cotidiana de Gladys “La Bomba Tucumana”, quien todavía llora la muerte de su pareja, Luciano Ojeda. La cantante recordó en una entrevista en LAM (América) lo que significó para ella ese amor y la manera en la que intenta sobrellevar la ausencia.

Con la voz entrecortada, relató que hasta el último momento mantuvo la esperanza de que volverían a casa juntos, sin sospechar que se trataban de los últimos días de su novio. Luciano Ojeda luchaba contra un tumor abdominal que deterioró rápidamente su salud. Gladys evocó una de las últimas escenas, cuando él le pidió unas papas fritas y una gaseosa camino al hospital. Aún guarda ese paquete, como símbolo de su despedida.

La artista confesó que jamás había presentado oficialmente a un hombre como pareja, y que con Luciano Ojeda fue distinto. “Era honesto, desinteresado y alegre”, describió. Según contó, su relación estaba marcada por la complicidad, los gestos espontáneos y la compañía incondicional, algo que para ella resultó totalmente nuevo y transformador.

Entre lágrimas, Gladys recordó que su novio tenía apenas 38 años al momento de morir. La historia entre ambos, aseguró, parecía de película: desde el primer abrazo que compartieron en Carlos Paz, hasta los viajes que planearon juntos para disfrutar cada día como si fuera el último. Incluso, reveló que llegaron a tatuarse las coordenadas del lugar en el que se conocieron.

A la hora de hablar de sus apoyos en este duro proceso, la intérprete destacó a su hijo y a su hermano, quienes le brindan contención diaria. También mencionó el cariño del público, que constantemente se le acerca en la calle para ofrecerle abrazos y palabras de aliento.

“Fue un amor tan grande que parece injusto que haya terminado tan rápido”, expresó. Según reveló, Luciano Ojeda también había sentido por primera vez lo que significaba amar y ser amado de verdad. La cantante subrayó que hasta el último suspiro se dijeron cuánto se querían.

En sus últimos recuerdos, la artista relató cómo él mismo le pidió qué ropa quería llevar el día de su despedida, dejando en claro la fortaleza y serenidad con la que enfrentó sus últimos momentos. Ese pedido, confesó, la marcó para siempre.

Conmovida, Gladys cerró el relato con un mensaje para quienes transitan un duelo: “Digan que aman, porque la vida es efímera”. Y aseguró que, aunque la ausencia pesa, guarda la certeza de que volverán a encontrarse en otra vida.

