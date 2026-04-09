El actor Gonzalo Heredia dejó a todos impactados al revelar una anécdota desconocida de su carrera sobre las tablas, en la que protagonizó un momento de máxima tensión con un espectador durante una función en vivo. El episodio, que ocurrió hace varios años, volvió a tomar relevancia tras su reciente testimonio.

Todo salió a la luz cuando Gonzalo Heredia visitó el programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini en eltrece, donde recordó el incómodo momento que vivió en 2012 mientras formaba parte de la obra El montaplatos.

Según relató el actor, la situación comenzó de manera inesperada cuando un hombre del público empezó a lanzar comentarios en voz alta, interrumpiendo la función y generando incomodidad tanto en el escenario como entre los espectadores.

“No, pero esto no es así. Esto no es Pinter”, recordó Gonzalo Heredia, citando las palabras del espectador que cuestionaba el desarrollo de la obra. La tensión fue creciendo a medida que el hombre continuaba opinando sin filtro.

Lejos de detenerse, el espectador fue más allá y apuntó directamente contra el actor. “Gonzalo, yo te vi hacer buenas cosas, pero lo que estás haciendo está mal”, relató, dejando en evidencia el nivel de exposición al que quedó sometido en plena función.

El clima en la sala se volvió cada vez más hostil, y fueron los propios asistentes quienes comenzaron a discutir con el hombre, intentando poner un límite a la situación que ya había desbordado cualquier protocolo teatral.

Fue entonces cuando Gonzalo Heredia decidió tomar cartas en el asunto. "Bajé, le pregunté el nombre, si había pagado la entrada y le dije que le iban a devolver la plata”, explicó sobre su intento inicial de resolver el conflicto de manera más formal.

Sin embargo, todo escaló rápidamente. “Me enojé. Lo agarré de la campera y lo saqué”, confesó el actor, detallando que lo expulsó físicamente del lugar a través de una puerta vaivén, en medio del asombro generalizado.

La situación lo afectó profundamente, al punto de que no pudo retomar su trabajo. “Yo no volví a escena”, cerró Gonzalo Heredia, dejando en claro que aquel episodio marcó uno de los momentos más intensos de su carrera teatral.