La apuesta argentina de Netflix no escatimó recursos y los números detrás de su realización permiten dimensionar la magnitud del proyecto. Gordon, el thriller protagonizado por Rodrigo de la Serna, implicó un despliegue artístico y técnico de gran escala para reconstruir la Argentina de los años 70. La producción, que ya se encuentra disponible en la plataforma, cuenta con siete episodios inspirados en hechos reales.

El trabajo comenzó mucho antes de que las cámaras se encendieran. La etapa de preparación se extendió durante cuatro meses y luego llegaron 109 jornadas de rodaje, desarrolladas entre julio y diciembre de 2025. En total, participaron 163 técnicos que integraron el equipo estable y otros 310 profesionales que se incorporaron como refuerzo. Frente a cámara estuvieron 258 actores y actrices, además de 3.720 extras.

Uno de los mayores desafíos fue recrear los escenarios de aquella década sin dejar rastros de la actualidad. Para conseguirlo, el equipo trabajó en 98 locaciones y más de 200 sets ambientados. También necesitó 611 vehículos de época y más de 50.000 elementos de utilería. Entre los espacios reconstruidos aparecen la cárcel de Devoto, el banco de Bariloche y el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Incluso se levantó desde cero la capilla del padre Carlos Mugica, una obra que se completó en menos de dos semanas.

Las secuencias de acción también exigieron una organización especial. El rodaje convocó a 28 especialistas de riesgo y utilizó 230 armas de utilería adaptadas para disparos de fogueo. A lo largo de la filmación se realizaron aproximadamente 1.100 disparos, siempre bajo las condiciones técnicas necesarias para desarrollar este tipo de escenas.

Otro de los grandes desafíos estuvo en una secuencia del primer capítulo: el robo al banco de Bariloche. La escena dura alrededor de seis minutos y forma parte de los seis planos secuencia que tiene la ficción. Para concretarla fue necesario intervenir el centro de la ciudad y coordinar a más de 200 personas entre técnicos y proveedores. La toma se repitió 21 veces hasta conseguir el resultado definitivo.

Sobre esa exigencia, el director Pablo Trapero resumió el desafío con una frase contundente: “Nuestro plano necesitaba la misma precisión que el plan de Gordon”. El realizador estuvo al frente del proyecto junto a Pablo Fendrik, mientras que también participó como showrunner y coguionista junto a Marcos Osorio Vidal.

Así se rodó Gordon

Así se rodó Gordon

La tarea tampoco terminó cuando se apagaron las cámaras. La postproducción incluyó 720 planos intervenidos con efectos visuales, un recurso fundamental para eliminar elementos modernos, completar escenarios y lograr una ambientación convincente. La historia está basada en las novelas "Gordon" y "Gordon, el aniquilador", del escritor Marcelo Larraquy, quien también colaboró en el desarrollo del guion.

El elenco encabezado por Rodrigo de la Serna se completa con Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y Matías Mayer. La producción estuvo a cargo de Adrián Suar y Diego Andrasnik, de Preludio Producciones. Con semejante despliegue, Gordon muestra el alcance que puede conseguir una ficción nacional cuando reúne talento, recursos y una reconstrucción histórica de semejante dimensión.

Así se rodó Gordon