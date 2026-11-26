La visita que Facundo Arana habría intentado hacerle a su hija India después de un accidente de equitación quedó en el centro de una versión sobre su distanciamiento familiar. En LAM (América TV), Pepe Ochoa sostuvo que al actor le impidieron entrar a la clínica y vinculó ese episodio con una diferencia que tenía con su expareja, María Susini, por el noviazgo de la joven con su profesor.

“Hablé con una persona que me dijo que Facundo y su familia no tienen contacto”, contó Pepe Ochoa. A casi un año de la separación del actor y la modelo, que estuvieron juntos durante 19 años, el panelista afirmó que el conflicto también afectaba la posibilidad de que él visitara a su familia en Pilar.

“Hace tiempo vienen arrastrando una situación un poco complicada con una de sus hijas, lo que llevó a que María decidiera que Facundo ni siquiera tenga autorización para ingresar al country de Pilar en donde viven”, aseguró Ochoa. El periodista atribuyó a su fuente otra descripción sobre el vínculo de Facundo Arana con su entorno más cercano. “Facundo está aislado de su familia y la frase es: ‘No lo reconocemos’”, dijo al aire.

Para explicar cómo se habría llegado a ese punto, Ochoa se remontó a una competencia en la que India cayó del caballo. El golpe en la cabeza fue tan fuerte que se le rompió el casco y tuvieron que internarla. Según la reconstrucción del panelista, su padre se acercó al centro de salud y allí le comunicaron que, por decisión de Susini, no podía pasar. “No lo dejaron entrar a la clínica porque Facundo rechazaba el vínculo de su hija con su novio”, sostuvo Ochoa.

Denise Dumas intervino para precisar quién era la pareja de India en aquel momento y aclaró que el noviazgo ya había terminado. “Ya se peleó, pero estaba de novia con alguien un poquito más grande que era su profesor de equitación”, señaló en el programa.

Al referirse a las conversaciones de Facundo Arana con su hija, Ochoa matizó lo que había presentado como un rechazo al noviazgo. Según su versión, al actor le preocupaban tanto la diferencia de edad como el hecho de que el hombre fuera quien le daba clases. “María estaba a favor. Facundo no estaba en contra, pero le decía ‘tenés 18 y él es tu profesor que tiene 40’”, precisó el panelista.