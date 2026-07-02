La competencia en Gran Hermano Generación Dorada volvió a cambiar de rumbo con una decisión que sorprendió tanto a los participantes como al público. En medio de una temporada cargada de estrategias, discusiones y alianzas, la producción decidió poner en marcha la denominada “placa planta”, una modalidad especial que apunta directamente a los jugadores que menos impacto generan dentro del reality.

En esta ocasión, la votación funciona con sistema negativo. Es decir, los televidentes deben elegir a aquellos participantes que consideran menos relevantes para el juego. De los 19 concursantes que siguen dentro de la casa, 12 lograron ser respaldados por el público y evitaron quedar expuestos, mientras que otros siete terminaron comprometidos en la placa.

Los nombres que quedaron bajo la lupa son Cola, Hanssen, JC, Luana, Majluf, Mariela y Nigro, quienes ahora deberán enfrentar varios días de votación que podrían modificar por completo el futuro del reality. Aunque todavía falta para el cierre oficial, las primeras encuestas en redes sociales ya empezaron a mostrar una tendencia bastante clara.

¿Quién se va de Gran Hermano?

Según los sondeos difundidos por la cuenta especializada GH Trivia, la participante que más votos negativos viene acumulando es Luana. Detrás aparecen Nigro y luego Alejandra Majluf, conformando hasta ahora el grupo más complicado de esta placa especial que busca medir el interés genuino que generan los jugadores.

El dato llamó especialmente la atención entre los seguidores de Gran Hermano porque Luana fue una de las concursantes que más protagonismo tuvo durante las primeras semanas del programa. Su presencia constante en conflictos, estrategias y conversaciones la convirtió en una figura fuerte dentro de la casa.

Sin embargo, con el correr de las semanas, muchos usuarios comenzaron a notar un cambio en su desempeño. En redes sociales aparecieron comentarios que aseguran que la jugadora quedó “desdibujada” dentro del reality y que perdió el peso que supo tener en la etapa inicial de la competencia.

¿Quién se va de Gran Hermano?

Mientras tanto, otros participantes parecen atravesar un panorama mucho más tranquilo. Dentro de las mismas encuestas, JC y Cola aparecen entre los menos votados negativamente, lo que indicaría que, por ahora, mantienen cierta estabilidad frente al público y no generan un fuerte rechazo.

De todos modos, en Gran Hermano nada está definido hasta el último minuto. Todavía quedan varios días de votación y cualquier situación dentro de la casa podría modificar el humor de la audiencia. Las alianzas, discusiones o estrategias que aparezcan en las próximas jornadas serán claves para determinar quién termina abandonando el juego.