El conflicto entre Flor Peña y el universo de Luzu TV sumó un capítulo explosivo en las últimas horas. Después de la polémica que se generó por una información falsa relacionada con la salud de Jorge Messi, la actriz decidió iniciar acciones judiciales y apuntó directamente contra la productora vinculada a Nico Occhiato.

La noticia fue revelada por Barby Franco durante el programa Pasó en América. Allí, la modelo contó detalles de la estrategia legal que impulsa el abogado Fernando Burlando, representante de Flor Peña, y sorprendió con el monto que la conductora pretende reclamar en la Justicia.

“Lo lleva a juicio por 750 millones de pesos argentinos”, expresó Barby al aire, dejando a todos impactados por la cifra que está en discusión. De esta manera, la actriz dejó atrás los pedidos de disculpas públicos y decidió avanzar formalmente por los daños sufridos tras el escándalo mediático.

La situación comenzó cuando en Luzu TV se difundió una versión incorrecta sobre la salud del padre de Lionel Messi. La información rápidamente generó repercusiones en redes sociales y fuertes cuestionamientos hacia el manejo periodístico del streaming. Aunque luego hubo aclaraciones, el episodio ya había tomado enorme dimensión.

En medio del debate, muchos usuarios también señalaron a Nico Occhiato por el rol de la plataforma y por cómo reaccionaron desde el canal digital frente a la viralización de la fake news. El caso abrió una discusión más profunda sobre la responsabilidad de los medios de streaming y la velocidad con la que circula información sensible.

Quien también habló públicamente fue Fernando Burlando, que dio detalles sobre el reclamo económico y el estado emocional de la actriz. “El monto tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía y todavía no entramos a evaluar el daño que se le provocó porque ella está muy golpeada”, sostuvo el letrado durante su visita al programa de Mirtha Legrand.

Se le viene la noche a Nicolás Occhiato

Además, el abogado aseguró que Flor Peña atraviesa un momento personal delicado por toda la exposición que generó el episodio. “Ella no está bien, está atravesada por el dolor”, agregó Burlando, dejando en claro que la actriz considera que el impacto fue mucho más allá de una simple equivocación al aire.

Ahora, el enfrentamiento entre Flor Peña y Nico Occhiato promete trasladarse definitivamente a los tribunales. Con una demanda multimillonaria y un debate instalado sobre los límites de la comunicación en plataformas digitales, el caso se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo argentino.